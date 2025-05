Prezident Pellegrini označil reformu samospráv za najväčšiu výzvu: Prisľúbil podporu z paláca

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini hovorí o potrebe modernizácie samospráv. Považuje ju za najväčšiu výzvu, pred ktorou si podľa neho nemožno zatvárať oči. Poukázal na to počas príhovoru na sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Odmietol však, aby sa reforma kreovala od zeleného stolu. Zástupcom samospráv odkázal, že v prezidentskom paláci majú partnera, na ktorého sa budú môcť kedykoľvek spoľahnúť.

„Po viac ako 30 rokoch existencie slobodného a demokratického Slovenska prichádza čas, aby sme si priznali a veľmi otvorene povedali, že takto to ďalej s riadením štátu a slovenských samospráv nejde a že stojí pred nami tá najväčšia úloha, aká kedykoľvek pred ZMOS a štátom stála, a tou je úloha pripraviť najväčšiu reformu riadenia štátu a slovenskej samosprávy v novodobej histórii Slovenska,“ poznamenal.

V tejto súvislosti hovoril napríklad o pomiešaných kompetenciách. Hlava štátu zároveň informovala o svojom rokovaní so zástupcami ZMOS, Únie miest Slovenska (ÚMS) a krajmi v januári. „Spravili sme z toho riadny pracovný veľký okrúhly stôl, na ktorom sme sa viac ako dve hodiny venovali potrebe prípravy reformy verejnej správy a celkovo riadenia štátu a našej samosprávy,“ priblížil Pellegrini. Myslí si, že to bude ťažká diskusia, no výsledkom podľa neho musí byť konsenzus medzi vládou, ZMOS, ÚMS a združením samosprávnych krajov.

Deklaroval, že chce vytvárať priestor a neutrálnu pôdu na diskusie o budúcnosti fungovania slovenskej samosprávy. Je podľa neho potrebné pozrieť sa napríklad na spôsob financovania samospráv či na úroveň kompetencií. Zdôraznil pritom potrebu komunikácie. Ocenil, že sa z iniciatívy ministerstva vnútra a predsedu parlamentu kreuje Rada vlády pre verejnú správu. Je rád, že mnoho sľubov, ktoré zaznievali na snemoch ZMOS, sa podarilo uviesť do praxe. Vyzdvihol okrem iného novú stavebnú legislatívu či zmeny týkajúce sa pozemkov.

Výzvy do budúcnosti

Prezident zároveň definoval viaceré oblasti, ktorým sa treba ešte venovať. Upozornil na výzvu, ktorá sa týka pozemkových úprav, predprimárneho vzdelávania, reformy financovania sociálnych služieb či plánu obnovy v oblasti zdravotníctva. Mrzí ho, že sa nepodarilo pokračovať v projekte budovania verejných vodovodov a kanalizácií. „Verím, že v rámci tohto programového vyhlásenia vlády budeme opäť svedkom prijatia takého zásadného dokumentu a že konečne budeme vodovody a kanalizácie pre našich obyvateľov považovať za top prioritu,“ vyhlásil.

Vyzdvihol tiež činnosť zástupcov samospráv. Hovoril o zlepšení infraštruktúry a služieb v mestách a obciach. „Slovenskej samospráve patrí veľká vďaka, že dokáže túto kvalitu poskytovaných služieb našim občanom zachovať aj pri náročných situáciách, akou je aj teraz zložitá ekonomická situácia a potreba konsolidácie verejných financií,“ skonštatoval. Ocenil ich okrem iného za kroky pri migračnej kríze po vypuknutí vojny na Ukrajine, energetickej kríze aj v ďalších krízových situáciách, kde podľa neho museli často suplovať úlohu štátu.

Tohtoročný 37. snem ZMOS-u bude mať po úvodných príhovoroch v programe rokovanie a schvaľovanie priorít združenia na najbližšie obdobie, v stredu (28. 5.) bude pracovný program pokračovať panelovými diskusiami na tému doterajšieho vývoja i aktuálnych výziev miestnej samosprávy a tiež problematiky čerpania európskych peňazí pre regionálny rozvoj. Tohtoročný snem pripomína i 35. výročie vzniku najstaršieho a najväčšieho samosprávneho združenia, súčasťou snemu bude v utorok aj slávnostné ocenenie regionálnych združení miest a obcí.