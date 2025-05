Propagácia šokom či totálny PREŠĽAP? Reklama Slovakia Travel na autobusoch vo Viedni zožala kritiku! REAKCIA autorov

(Zdroj: SITA/Jana Birošová)

Slovenská agentúra pre cestovný trh Slovakia Travel sa začiatkom mesiaca na sociálnej sieti pochválila novým polepom na autobusoch vo Viedni. Namiesto úspechu však od ľudí zožala vlnu kritiku. Na samotnom umiestnení reklamy na autobusoch by nič nebolo zlé, keby tá reklama na prvý pohľad skôr neodhovárala navštíviť Slovensko ako lákala. Po kritike verejnosti svoj príspevok agentúra z internetu stiahla.

Samotná reklama je v prípade autobusu umiestnená vhodne, keďže sa nachádza na zadnej časti vozidla, čo znamená, že si ju všimnú vodiči jazdiaci za autobusom a čakajúci v kolónach. Majú tak čas si reklamu všimnúť a venovať jej čas. Keďže autobusy jazdia vo Viedni, ktorá je len na skok od Slovenska, reklama tak môže turistov prilákať za naše hranice. Terčom kritiky sa stal spôsob napísania sloganu a málo viditeľné umiestnenie cieľovej destinácie - Slovenska.

Toto podľa ľudí nevyšlo

Kritiku od ľudí zožalo nielen "neviditeľné" umiestnenie cieľa kampane - navštíviť Slovensko, ktorý väčšina prehliadne, ale práve ten spôsob, akým autori napísali vetu "Don´t keep your distance, visit us", čo v preklade znamená "Nedržte si odstup, navštívte nás". Slová "Don´t" a "visit us" boli napísané veľkými písmenami, čo majú ľudia tendenciu prečítať spolu, hlavne z diaľky - v tomto prípade to znamenalo v preklade "Nenavštevujte nás". Po následnom prečítaní textu s menším písmom to akoby len podčiarkovalo, aby si od nás držali odstup. Človeku sa tak pravdepodobne až na tretíkrát podarilo prečítať správne znenie sloganu.

"To sa proste nedá prečítať inak, oči nepustia. Sme tak proste naprogramovaní čítať ´Don´t visit us, keep your distance´," zareagoval jeden v príspevku na sociálnej sieti. "Je to do očí bijúce, ale ako marketérovi mne ešte viac vadí to, aké nevýrazné a malé je tam to ´Slovakia´," uvádza ďalší s tým, že človek bez kontextu musí lúštiť, na čo je to vlastne reklama.

Na druhej strane sa našiel aj taký, ktorý reklamu považuje za vtipnú. "Je to úmysel. Je to práveže vtipné a šokujúce," píše jeden v príspevku a dodáva, že takýmto spôsobom reklama získala u ľudí záujem. "Keďže bol post na profile Slovakie travel stiahnutý, pochybujem, že propagácia šokom bol zámer," zareagoval Slovák Milan.

Reakcia Slovakia Travel

S otázkami, aký skutočný zámer má táto reklamná kampaň vo Viedni a čo hovoria na kritiku ľudí, sme sa obrátili na samotnú agentúru Slovakia Travel. "Autori kampane sa inšpirovali pravidlami cestnej premávky a známe pravidlo o udržateľnej vzdialenosti medzi jednotlivými vozidlami 'slovne prevrátili', čím chceli inovatívnym a vtipným spôsobom zaujať a prilákať ľudí na Slovensko," priblížila pre Topky.sk vedúca Odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová. Dodala, že pokračovanie kampane v nasledujúcich dňoch prejde vizuálnou zmenou v kontexte ukážky hlavných bodov, ktoré sa oplatí na Slovensku navštíviť, pričom tentoraz upozornia na Bojnický zámok.

Eliášová vysvetšuje, že cieľom reklamy bolo "zobudiť" pozorovateľa a zaujať, v tomto prípade primárne účastníka cestnej premávky v zahraničí z turistických stereotypov a vtipnou "nadsázkou" dať o sebe vedieť a pozvať ho na Slovensko. "Vylučujeme preto zámer propagácie krajinu nenavštíviť. Ak to tak niekto pochopil, znamená to súčasne, že si promovanú destináciu zapamätal a aj vďaka zvedavosti ju s najväčšou pravdepodobnosťou navštívi a bude milo prekvapený. Reklamná idea bola jednoznačne v pozitívnom duchu s cieľom byť na zahraničnom trhu iný a zaujať," konštatuje na záver Eliášová.