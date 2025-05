Chystáte sa na dovolenku? Mali by ste spozornieť: Oddelenia dokladov zažívajú obrovský nápor! TOTO sú rady polície

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

BRATISLAVA - Leto a snimi spojené letné dovolenky sa blížia, čo má za následok jediné - Slováci sa vo veľkom pripravujú na cestovanie. Niektorí po tom, ako sa pozreli na platnosť dokladov, s hrôzou zistili, že je najvyšší čas si ísť dať spraviť nový cestovný doklad. No pri návšteve polície mnohým v posledné dni tuhne krv v žilách. Čo na to kompetentní?

Čoskoro tu je jún, posledný mesiac v škole, následne deti majú letné prázdniny a väčšina z nás vtedy chodí na dovolenky, či už k moru, alebo k našim susedom, či len tu, na Slovensku. Práve toto obdobie však býva mimoriadne stresujúce - potrebujeme všetko vybaviť, doriešiť. K tomu patrí aj kontrola platnosti cestovných dokladov. Kým niektorí nenechávajú nič na náhodu a doklady riešia v dostatočnom predstihu, iní nové doklady riešia doslova v hodine dvanástej. Každopádne, už v súčasnosti zažívajú oddelenia dokladov na políciách značný nápor ľudí, ktorí si chcú vybaviť nové pasy a občianske.

Archívne VIDEO Ministerstvo vnútra SR uviedlo do prevádzky mobilné aplikácie eDoklady a eIdentita

Ministerstvo vnútra SR uviedlo do prevádzky mobilné aplikácie eDoklady a eIdentita (Zdroj: TASR/František Iván)

Rezervácie termínu na niektorých pracoviskách už možná nie je

Do redakcie sa nám ozvala čitateľka Petra, ktorá nedávno bola dcére vybaviť občiansky preukaz. Ten vybavila v dostatočnom predstihu, ešte krátko po veľkonočných sviatkoch, aj keď platnosť dokladu dcére končil v polke leta. No zistila, že cestujú do krajiny mimo Európskej únie, kde potrebuje pas. Po tom, ako jej občiansky spravili, chcela dcére rovno vybaviť pas - no nepochodila. Oddelenie dokladov v Dunajskej Strede bolo beznádejne plné. "Automat s poradovými lístkami už nevydával žiadne lístky - ani klasické, ani prednostné, ktoré som si chcela dať vytlačiť aj ja, keďže som bola v sprievode 2-ročnej dcéry. Pani za okienkom mi povedala, že nestíhajú a bol vydaný maximálny počet lístkov. Odporučila mi spraviť si rezerváciu termínu. Keď som si pozerala najbližší voľný termín, v Dunajskej Strede mi vyhodilo termín až 28. mája, v bratislavskom Klientskom centre a Petržalke až v polke júna. V Ružinove a Senci dokonca nebol žiaden termín voľný," povedala.

(Zdroj: Reprofoto / Ministerstvo vnútra)

(Zdroj: Reprofoto / Ministerstvo vnútra)

(Zdroj: Reprofoto / Ministerstvo vnútra)

(Zdroj: Reprofoto / Ministerstvo vnútra)

(Zdroj: Reprofoto / Ministerstvo vnútra)

Čo hovoria policajti?

Samotní policajti z Policajného prezídia priznávajú, že aktuálne začína nápor na oddelenie dokladov pred letnou sezónou. "Na základe dostupných štatistických ukazovateľov môžeme skonštatovať, že v súčasnom období sme zaznamenali zvýšený nápor na oddelenia dokladov okresných riaditeľstiev PZ počtu žiadostí o vyhotovenie osobných dokladov. Tento zvýšený počet prijatých žiadostí sa prejavil najmä pri cestovných pasoch, čo môže mať súvis s nastupujúcou letnou dovolenkovou sezónou. Je možné predpokladať, že smerom k letným mesiacom bude tento nárast ďalej stúpať," uviedla pre Topky.sk hovorkyňa policajného prezídia Martina Sláviková. Ako dodala, pri ostatných dokladoch, ako sú vodičské a občianske preukazy, nezaznamenali zvýšenie počtu prijímaných žiadostí, pričom si udržujú vyrovnanú početnosť aj v porovnaní s prechádzajúcim obdobím.

Aby však Slováci predišli stresom a problémom, policajti vydali viacero odporúčaní, ktorých by sa mali dovolenkári držať. Prvým odporúčaním je, aby Slováci podali o doklad čo najskôr. "Ak plánujete letnú dovolenku, odporúčame požiadať o nový doklad už teraz. Vyhnete sa tak zbytočnému stresu a možným problémom s platnosťou dokladu pred odchodom," uviedla hovorkyňa.

Druhou radou je využiť menej vyťažené pracoviská, napríklad v menších mestách, kde je zvyčajne menší nápor žiadateľov. Ďalšou radou je využitie zrýchleného konania vyhotovenia dokladov, a teda do 2 či 10 dní. Štandardná lehota na vyhotovenie dokladu je do 30 dní. "V prípade, že potrebujete doklad v kratšom čase, je možné požiadať o jeho vydanie v zrýchlenom režime (za príslušný poplatok)," uviedla policajná hovorkyňa s tým, že poslednou radou je kontrola platnosti dokladov. Pred cestou si treba totiž overiť platnosť svojho občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. "Upozorňujeme, že niektoré krajiny, najmä mimo Schengenského priestoru, vyžadujú, aby bol doklad platný ešte minimálne 6 mesiacov po plánovanom návrate," uzavrela.

Problematická konsolidácia

Minulý rok zažili mnohí Slováci problém s doručením a vyhotovením pasov, keďže z dôvodu zvýšenia poplatkov na základe konsolidácie verejných financií. Napríklad, za vydanie občianskeho preukazu sme do 31. marca 2024 platili 4,5 eura, aktuálne to je 7 eur. Za vydanie nového pasu to je po novom 50 eur, do konca marca minulého roka to bolo 33 eur. Vydanie pasu do 10 dní zdraželo zo 66 eur na 100 eur a do 2 dní z 99 eur na 150 eur. Mnohí chceli stihnúť vybaviť si doklady do zvýšenia cien, čím oddelenia dokladov zažívali obrovský nápor a nárast žiadostí aj o 90 percent. To spôsobilo, že lehoty na vydanie nových dokladov sa predĺžilo zo zákonných 30 dní dvojnásobne a štát tak musel vrátiť poplatky za vydanie nového dokladu až 20-tisíc žiadateľom, ktorým neprišil nový pas ani po 60 dňoch.