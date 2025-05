Nelichotivé výsledky na MS v hokeji! PRVÉ reakcie politikov: Machala vidí príčiny, Migaľ kritizuje neúčasť

Machala a Migaľ sa vyjadrili k slovenskému hokeju. (Zdroj: TASR/Dano Veselský, Jakub Kotian, Ján Krošlák)

BRATISLAVA/ŠTOKHOLM - Výsledky našich hokejistov na hokejovom šampionáte v Štokholme fanúšikov veľmi neoslnili. Posledný víťazný zápas sme zaznamenali s Francúzskom, no odvtedy sa to začalo sypať. Reakciou na tieto zápasy neboli len zo strany fanúšikov, ale aj politických predstaviteľov. Reagovali aj generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala či minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.

Tlačová konferencia na tému Fond na podporu umenia

Odkaz tým, ktorí tento rok neprišli

Minister MIRRI Samuel Migaľ sa v kontexte výsledkov posledných zápasov skôr zameral na tých, ktorí do Štokholmu neprišli z rôznych dôvodov. "Verím, že slovenskí hokejisti, ktorí tento rok neprišli reprezentovať, mali naozaj zdravotné alebo osobné dôvody - a nie ideologické či politické. Bola by škoda, keby sa kvôli špekuláciám vytvárali ďalšie zákopy medzi hráčmi navzájom, vedením zväzu a fanúšikmi. Nakoniec na to najviac doplácame my, ktorí hokej milujeme," posťažoval sa v statuse Migaľ.

Samuel Migaľ

Potrebujeme radikálnu zmenu, reaguje pravá ruka Šimkovičovej

Lukáš Machala sa ako generálny tajomník služobného úradu na kultúrnom rezorte tiež vyjadril k stavu slovenského hokeja, ktorý podľa neho potrebuje radikálnu zmenu. Sám pomenoval niekoľko príčin a tie siahajú až do slovenského školstva.

Lukáš Machala

Tréneri majú byť študovaní, nie bývalí hráči, myslí si Machala

"Naše reprezentácie majú viesť tréneri s A licenciou, ktorí vyštudovali fakultu telesnej výchovy a športu, nie vyslúžili reprezentanti," napísal Machala.

"A ku tomu pripojme dve hodiny telocviku, deti za mobilmi, nedostatok telocviční a kvalitných telocvikárov. V prvom rade presunúť kompetencie zo zväzu na štát, v druhom rade dostať na ministerstvo odborníkov, a nie protekčných úradníkov, v treťom dostať deti od mobilov k športovaniu," rozohnil sa Machala, podľa ktorého momentálne "slovenský hokej na viac nemá".

"Tu pomôže len úplná personálna zmena na zväze, čiastočne v kluiboch a začať poctivo makať ako Švajčiari, Nemci alebo Dáni. Potom budeme niekedy možno v štvrťfinále..." uzavrel sklamaný Machala.

Slovenskú reprezentáciu v utorok 20. mája o 16:20 hodine čaká jej posledný zápas s Fínskom.