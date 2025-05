Slovensko hľadá stratenú bustu Donatella! Lukáš ju ponúka v inzeráte za 150 eur, Machala mlčí

Z Machalovho kroku si robí posmech už celý internet. (Zdroj: Facebook/Zomri, reprofoto bazos.sk)

BRATISLAVA/LEVOČA - Verejnosť bola vo štvrtok 29. mája ochromená zo správy z Levoče, kde sa objavilo niekoľko policajných áut. Za ich sprievodu sa Lukáš Machala ako spolupracovník rezortu kultúry rozhodol premiestniť jednu z najvzácnejších sôch z 15. storočia. Bustu od samotného Donatella hľadá celý internet, no zdá sa, že satirická scéna už urobila svoje a istý Lukáš ju ponúka za 150 eur na známom portáli.

Celé je to samozrejme jeden veľký fór, ktorý už obsadil slovenské internety. Jeden z kreatívcov, ktorý sa na populárnom bazárovom portáli podpísal menom "Lukáš", ponúka bustu Cecilie Gonzagovej za 150 eur!

Vybral som túto parádičku z múzea, píše Lukáš v inzeráte

"Pred hodinou som s chlapcami vybral túto parádičku z múzea. Myslel som, že to je busta ninja korytnačky ale bohužiaľ je to len nejaká žena. Hodí sa do záhradky ako trpaslík. Pre viac info volajte na číslo," píše sa v evidentne satirickom inzeráte.

Zvyšok internetu sa zabával veľmi podobne, keďže si už mnohí administrátori povymýšľali vlastné osudy o tom, čo sa so vzácnou bustou stalo a kde sa práve teraz nachádza.

