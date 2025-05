Nové skutočnosti o stave Roberta Fica po atentáte: Kaliňák prezradil doteraz nezverejnenú informáciu!

(Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

BRATISLAVA – Krátko po atentáte na premiéra Robert Fica mala verejnosť len veľmi málo oficiálnych informácií – nevedelo sa s istotou, koľko strelných rán utŕžil ani to, aký je rozsah zranení. Rok po pokuse zastreliť predsedu vlády však jeho najbližšie okolie zverejňuje stále viac detailov, vrátane záberov zakrvaveného šatstva, ktoré mal Fico počas atentátu na sebe či fotografie jeho brucha. Najnovšie Ficov dlhoročný spolupracovník, minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SSD) prezradil, čo sa dialo za múrmi banskobystrickej nemocnice, kde lekári bojovali o premiérov život.

archívne video

Tlačová konferencia Tibora Gašpara a Róberta Kaliňáka: Nenávisť pokračuje, kto bude ďalší? (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kaliňák v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 prezradil počet operácií, ktoré Robert Fico po atentáte absolvoval. Išlo až o tri zákroky. Doteraz sa na základe informácií, ktoré poskytla vláda, predpokladalo, že boli iba dva. Kaliňák vysvetli že to bolo z toho dôvodu, že „už tretia operácia by vyvolala zásadnú nespokojnosť.“ „Sme sa extrémne báli tej reakcie, že ako je možné, že sa nejaká pokazila," uviedol minister. Zdôraznil pri tom, že žiadna operácia sa nepokazila, ale išlo o vývoj organizmu. „Vývoj organizmu po tom atentáte má niekoľko fáz," vysvetlil.

Povedal tiež, prečo po atentáte o stave premiéra informovali viac politici, ako lekári. „Lekári nechceli komunikovať, pretože sa báli. To bol atentát!" vyhlásil Kaliňák. Každý sa podľa jeho slov v tej chvíli bál. „Vy ste nevedeli, čo sa presne deje, nevedeli ste, ako to celé vzniklo," tvrdí. „A hlavne ten stav Roberta Fica bol veľmi vážny," dodal minister obrany.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Osudný 15. máj 2024

Roberta Fica postrelili na výjazdovom rokovaní v Handlovej 15. mája. Utŕžil viaceré strelné poranenia, najhoršie bolo zranenie v brušnej dutine. Premiér absolvoval niekoľkohodinovú operáciu v Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, kde strávil približne dva týždne. Následne bol prevezený do Bratislavy, kde sa podrobuje liečbe ambulantne. Verejnosť ho prvýkrát videla vo videu zverejnenom krátko pred eurovoľbami 5. júna.

Koncom augusta, teda viac ako tri mesiace po atentáte absolvoval svoju prvú pracovnú cestu do Normandie. V tomto období sa rozhovoril o svojom zdravotnom stave. Prvých 15 dní bol podľa vlastných slov bez akýchkoľvek informácií. „Požiadal som svojich najbližších, aby ma neinformovali o tom, čo sa deje, pretože som sa musel sústrediť na podstatne závažnejšie veci. Stačí, ak pripomeniem, že niekto do vás strelí 9 mm guľu z jedného metra – okrem iných teda. To vám spôsobí neuveriteľnú šarapatu v tele. Aj preto bolo treba niekoľko operačných zákrokov,“ povedal Fico.

Premiéra Roberta Fica po streľbe previezli do nemocnice v Banskej Bystrici (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Fico, ktorý je známy tým, že o svojom súkromí hovorí len veľmi málo, v poslednom čase prelomil mlčanie a priznal, že po streľbe ho trápia zažívacie problémy. Čakajú ho tiež ďalšie operácie, to koľko zákrokov by mal podstúpiť a kedy, však nešpecifikoval. Minister obrany Robert Kaliňák nedávno tiež zverejnil fotografie zakrvaveného oblečenia, ktoré mal premiér v osudný deň na sebe. Ficov advokát krátko pred výročím atentátu zasa ukázal zábery premiérovho brucha.

Atentátnika Juraja Cintulu zadržali bezprostredne po čine. Momentálne sa nachádza vo väzbe. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Obvinenému hrozí pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe doživotie. Súdny procesby sa mal začať na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu 8. júla.