Fico prehovoril o osudných chvíľach: SPOMIENKY na atentát! Mávajúci ľudia a zvuky, zrazu pocítil úder do brucha

Aktualizované 13:21 Z vykonaných znaleckých posudkov vyplynulo to, čo tvrdí obžalovaný Juraj C., že premiéra nechcel usmrtiť, ale zraniť. Konštatoval to obhajca Namir Alyasry počas súdneho procesu, ktorý v stredu pokračuje na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica. Jeho klient vlani 15. mája v Handlovej vážne postrelil premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe. Atentátnik si doživotie nepripúšťa.

Obhajca označil za podstatné znalecké posudky, ktoré hovoria napríklad o tom, aký bol uhol strely. „Strelný kanál bol vedený pod 30-stupňovým uhlom v smere nadol, čo potvrdzuje tézu obžalovaného, že nechcel strieľať do oblastí, ktoré by boli okamžite smrteľné, ako hlava, trup. Ďalej tiež vzdialenosť medzi ústím zbrane a telom poškodeného, ktorá bola nameraná presne na 1,2 metra. To tiež dokazuje, že ho nechcel usmrtiť. Keby ho chcel zastreliť, tak zo vzdialenosti 1,2 metra by ho isto usmrtil,“ vysvetlil Alyasry.

Podľa neho ďalšie prehrané záznamy vyvrátili mediálnu kritiku, ktorá sa týkala zákroku policajtov. Ochranka konala okamžite, on osobne tam nevidel žiadne pochybenie. Jurajovi Cintulovi hrozí doživotie, ktoré si podľa obhajcu jeho klient nepripúšťa a ani on sám. Očakávajú iný trest než doživotie. Alyasry tvrdí, že postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné. Nemožno však súhlasiť s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom. Nie každý útok na verejného činiteľa je hneď terorizmus.

Premiér bol celý čas pri vedomí

Ako predseda vlády opísal, po skončení rokovania vlády, pred nastúpením do auta, upriamila jeho pozornosť skupinka asi 15 až 20 ľudí, ktorá stála za zábranami. Jedna staršia pani výrazne mávala. Rozhodol sa, že ich pôjde pozdraviť. Človeka, ktorý by sa podobal obvinenému, vôbec neregistroval. Keď k nim došiel, ozvali sa zvuky, štyri alebo päť, ale neidentifikoval to ako streľbu zo zbrane. Neevidoval, kto strieľa, odkiaľ strely prichádzali. Pocítil úder v oblasti brucha a zvrtol sa smerom k zemi. Pamätá si, že k nemu okamžite priskočili ľudia z ochranky. Dostali ho do auta a odviezli. Celý čas bol pri vedomí.

Projektil premiérovi rozdrvil bedrový kĺb

Ako poškodený Fico vtedy vo výpovedi uviedol, projektil mu rozdrvil bedrový kĺb a čaká sa na ďalší vývoj. S vysokou pravdepodobnosťou to vraj skončí jeho výmenou. Pre zranenie brucha u neho pretrvávali pomerne výrazné tráviace ťažkosti, musel mať špeciálnu stravu.

Dôchodcu Juraja Cintulu ku skutku viedol hnev voči poškodenému Ficovi. Nesúhlasil s politikou súčasnej vlády, považoval ju za judášsku voči EÚ a okrem iného chcel, aby bola poskytnutá vojenská pomoc Ukrajine. Rozhodol sa poškodiť zdravie Fica, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil. Ako obžalovaný tvrdí, zámerne strieľal smerom dolu, nechcel ho zabiť.

Obžalovaný v prvý deň procesu, v utorok (8. 7.) odmietol urobiť vyhlásenie o vine alebo nevine. Odmietol vypovedať, údajne preto, že všetko podstatné už povedal v prípravnom konaní. V stredu zopakoval, že „voči premiérovi nikdy nepociťoval nenávisť, hnev áno, najmä vtedy, keď kultúrnu obec nazval duchovnými bezdomovcami“. Obhajca Namir Alyasry pred senátom zdôraznil, že postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné. Nemožno však súhlasiť s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom. Podľa obhajcu nie každý útok na verejného činiteľa je hneď terorizmus. Jurajovi Cintulovi hrozí doživotie.