MIMORIADNE V Petržalke sa prevalil megapodvod so mzdami: Starosta Hrčka končí!

Ján Hrčka končí ako starosta Petržalky. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

VIDEO Tlačová konferencia starostu Jána Hrčku:

Starosta končí k 31. máju 2025 a oznámil to verejne na tlačovej konferencii. "Celá táto situácia sa začala pred niečo vyše týždňom - 7. mája. Prišla za mnou zástupkyňa prednostu úradu a informovala ma, že pravdepodobne z dôvodu aktualizácie softvéru, ktorým sa robia mzdy, sa zapríčinilo to, že sme zamestnancom, ktorí už u nás nepracujú, začali vyplácať mzdy. Tá suma je asi okolo 200-tisíc eur," uviedol na tlačovke Hrčka.

Podľa ďalších vyjadrení Hrčku mal byť dotyčný človek so zisteniami konfrontovaný a k činu sa priznal, pričom ho už riešia policajné orgány. Hrčku neskôr telefonicky prednostka upozornila na to, že po hlbšej kontrole by mal podať trestné oznámenie. "Síce sa zistilo, že sú to naši bývalí zamestnanci, ale niekto upravoval v systéme ich čísla účtov a tie čísla účtov nekorešpondujú s číslami účtov ľudí, keď u nás pracovali," vysvetlil celú situáciu čoskoro končiaci starosta Hrčka.

Ján Hrčka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kým v tom čase Hrčka žil v realite, že ide o 200-tisíc eur, po ďalšom telefonáte o niekoľko dní už sa už táto suma vyšvihla na 460-tisíc eur. "Upozornila nás na to ČSOB banka ešte v stredu 7. mája, kedy nám povedala, že si máme preveriť, či sme si istí, že posielame platby na správne účty, pretože ich systém tieto účty vyhodnotil ako rizikové," popisoval vývoj problému Hrčka.

Hrčka páchateľa odhalil kreatívne

Starosta Petržalky sa po niekoľkodňovej snahe prísť na identitu zodpovedného zamestnanca rozhodol ku kreatívnemu kroku a na každý z problematických účtov poslal jedno euro, aby odhalil identitu človeka. "V každom z týchto účtov sa zobrazilo to isté meno, tak som si ich zavolal všetkých do kancelárie," popisuje Hrčka s tým, že po niekoľkonásobnej slovnej výmene sa muž priznal s tým, že vraj dlžil obrovské množstvo finančných prostriedkov a že "každý by v tej situácii urobil to, čo on".

Po týchto slovách si muža prevzali orgány činné v trestnom konaní. "Bol by to pekný príbeh, ktorým by som sa kedykoľvek pochválil, keby ten príbeh nebol na mojom úrade," povzdychol si končiaci starosta. Muž mal najskôr začínať so sumami 8-tisíc a neskôr to mal stupňovať na 10, 12, 15, 20 až 70-tisíc eur. Posledná aprílová výplata predstavovala 220-tisíc eur. "Je to obrovské zlyhanie a chyba na strane mestskej časti a na strane viacerých pracovníkov kontroly. Je to proste ... obrovský problém," dodal.

Suma narástla na 2,7 milióna eur

Zamestnanec mestskej časti Petržalka takýmto nelegálnym spôsobom pripravil samosprávu o približne 2,7 milióna eur. Išlo o referenta mzdového oddelenia, ktorý si mal peniaze posielať na vlastné účty už od januára 2023.

Starosta svoje rozhodnutie vzdať sa mandátu odôvodňuje tým, že na podvod neprišli skôr. Oznámil to v piatok na tlačovej konferencii. "Strašne ma to mrzí, strašne sa za to hanbím, ale nevrátim to naspäť," vyhlásil Hrčka po prevalení kauzy.