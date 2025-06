Príbeh podvodníka Reného z Petržalky je oveľa hlbší: Na podvod ho mal naviesť istý Ďuro, dlhy na hazarde?!

Podvodník René H. mal byť na špinavý trik so mzdami navedený istým známym. (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Pavol Zachar)

BRATISLAVA - Okolnosti ohľadom prípadu muža z Petržalky, ktorý poškodil povesť samotného starostu a spôsobil niekoľko miliónovú škodu na miestnom úrade sa začali čoraz viac rozpitvávať. René H. bol už súdom síce poslaný do väzby, no príčiny, prečo sa rozhodol konať tak, ako konal, sú minimálne zaujímavé a trestu nemusia uniknúť ani ďalší. Jeho kroky mal vraj iniciovať istý známy, ktorý mu tento návod mal poskytnúť. Sám sa vraj venuje aj spoločensko-prospešnej činnosti, o čom presviedčal listinami aj súd. Dôvody jeho konania už skôr naznačil aj skončený starosta Ján Hrčka, ktorý spomenul kartu hazardu a dlhov.

Detaily zo súdneho uznesenia ohľadom tohto medializovaného prípadu priniesol denník SME. René H. bol už medzitým obvinený zo sprenevery a súd ho poslal do väzby. Rozhodol o tom ešte v pondelok 26. mája Krajský súd v Bratislave. Zrušil tak rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I, čím vyhovel sťažnosti prokurátora. Rozhodnutie súdu je právoplatné.

Mesiace si nikto nič nevšimol, ani precízny starosta

René svojím konaním dohromady obral miestny úrad v Petržalke o 2,7 milióna eur, pričom jeho posielanie finančných prostriedkov na odlišné účty už "neevidovaných" zamestnancov si nevšimli viacerí kontrolóri a ani jeho kolegovia. Nevšimol si to ani starosta Hrčka, ktorý si zakladal na tom, že kontroluje "každú faktúru nad 100 eur". Jeho mikromanažment bol vraj na úrade roky povestný a o to viac ho táto kauza ranila a vyvodil pre ňu aj politickú zodpovednosť. Jeho funkciu už zastáva bývalá vicestarostka Iveta Jančoková. Nateraz nie je isté, či bude Ján Hrčka znova kandidovať, no za jeho opätovný návrat bola už spustená aj petícia.

René mal dostať vyslovene návod na podvod, sudca neverí "sólo akcii"

Uznesenie mestského súdu v Bratislave, ktoré má denník na základe infožiadosti k dispozícii, odkrylo aj ďalšie pozadie tohto prípadu. Samotný sudca Ján Golian pritom sám považuje za ťažko predstaviteľné, aby podobne rozsiahly podvod zvládol René sám. Tiež si myslí, že je nepravdepodobné, že by si niekto z iných Reného spolupracovníkov nevšimol, že mestská časť dlhodobo vyplácala desiatky miezd na iné účty a vznikali tak peňažné diery.

Ilustračné foto. (Zdroj: gettyimages.com)

Ďuro chcel za radu svoj podiel, ktorý mu René mal posielať

René podľa všetkého na súde vypovedal, že jeho motívom bol jeho zúfalý finančný stav, ktorý vyplýval z jeho zadlženosti pre hazardné hry. Dokonca si vraj na seba zobral aj viacero úverov. Zúfalú situáciu mal v prípade Reného využiť istý neznámy muž - Ďuro. Stretnúť sa mali v kaviarni, kde mu mal Ďuro poradiť, ako by mohol zo samosprávy vymámiť ďalšie peniaze tak, aby sa o tom naoko nikto nedozvedel. Za túto radu si však Ďuro chcel vyobchodovať podiel, ktorý mu mal René posielať každý mesiac. Keďže René na úrade pracoval ako mzdový referent, mal na takéto konanie dosah.

Aj keď si mal obvinený René podľa exstarostu tieto peniaze takýmto podvodným štýlom posielať už od roka 2023, mestský súd zatiaľ riešil len obdobie od januára 2025. Za ten čas si René stihol ukoristiť 487-tisíc eur. Mesačne si tak posielal čiastky od 4 800 po 9 300 eur. Na podvod mesiace neprišiel nikto z kompetentných Hrčkovho tímu na úrade. Všetko ohlásila až ČSOB banka, ktorej sa spomínané účty jednoducho nepozdávali.

René H. na súde. (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Nemalé nájomné v kombinácii so závislosťou

René H. platil nájomné 750 eur mesačne, čo v kombinácii s neliečenou závislosťou od hazardu podľa prokurátora zvyšuje riziko pokračovania v trestnej činnosti. Od začiatku preto navrhoval preventívnu väzbu. "Síce sa vo svojej výpovedi snaží navodiť dojem, že túto situáciu vyrieši novou prácou a finančnou pomocou príbuzných, takto však mohol riešiť a neriešil svoju finančnú situáciu predtým, a radšej zvolil jednoduchšiu cestu páchania trestnej činnosti," argumentuje prokurátor.

Sudca Golian však odporoval s tým, že výška nemôže zadať dôvod väzby, keďže táto okolnosť ako inštitút súkromného práva sa dá kedykoľvek upraviť.

Reného advokát spomenul aj to, že oľutoval svoj skutok, a od počiatku spolupracuje s vyšetrovateľom. "Obvinený je zároveň angažovaný mladý muž, ktorý vo voľnom čase poskytuje osobnú asistenciu zdravotne ťažko postihnutým osobám, pracuje na zvýšení svojej kvalifikácie, k čomu priložil potvrdenie," uvádza sa v súdnom uznesení. René okrem iného súdu ponúkol záruku 15-tisíc eur, na čo sa vyzbierala Reného matka.