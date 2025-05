Bývalá prezidentka bola v Prahe! Čaputová pri predstavení novej knihy: Prehovorila o vyhrážkach zabitím

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Nebavíme sa o ochrane demokracie, ale záchrane demokracie, vidím jej postupnú eróziu. Je dôležité sa pýtať samých seba, ako ju posilniť. Doba sa zmenila, musíme budovať dôveru v demokraciu. To sme na Slovensku vrátane vzdelávacieho procesu podcenili, "uviedla.

Bývalú hlavu štátu, ktorej päťročný mandát skončil vlani 15. júna, pri príchode do úplne zaplnenej sály Franza Kafku privítal veľký potlesk, ktorý zaznel aj po niektorých jej odpovediach.Tabery s Čaputovou v úvode debaty predstavili knihu Nestratiť sa sama sebe, ktorú v jej audioknižnej podobe nahovorili. "Páčilo sa mi, že to bol česko-slovenský dialóg," podotkla ku knihe Čaputová a nevylúčil jej pokračovanie. "Deje sa toho veľa, možno by sme mohli urobiť knihu, kde by som sa ja pýtala Erika, alebo by to mal byť viac dialóg," uviedla

Z politických otázok ako prvá prišla reč na cestu slovenského premiéra Roberta Fica na oslavy konca druhej svetovej vojny do Moskvy. "Keby som bola vo funkcii, nepochybne by som do Moskvy nešla. Bola som niekoľkokrát v Kyjeve i ďalších regiónoch, vždy to bolo spojené s pomocou Ukrajine," vyhlásila Čaputová, ktorá ihneď po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 odsúdila ruskú agresiu. Slovensko pod jej vedením rozhodlo o podpore tvrdých sankcií proti Rusku a dodávkach pomoci i zbraní na Ukrajinu.

Čaputová tiež pripomenula pápeža Františka, ktorý zomrel 21. apríla, a o ktorom sa píše aj v knihe Nestratiť sa sama sebe. "Bola to výnimočná múdra osobnosť, pápež František do prostredia cirkvi priniesol mnoho nových impulzov, bol to človek pokory a lásky k blížnemu, pri každom našom hovore hovoril o dôležitosti žien v politike," pripomenula.

Zopakovala tiež dôvody, ktoré ju viedli k tomu, aby sa neuchádzala o znovuzvolenie slovenskou prezidentkou. Okrem iného pripomenula, že spolu s rodinou čelila vyhrážkam zabitím. "Môj päťročný mandát vydal za dva až tri mandáty - prišiel covid a jeho dopady, migračná a energetická kríza alebo inflácia a pokusy o atentáty na slovenských politikov. Nebola by som schopná byť prezidentkou v takej kvalite, ako som to robila päť rokov. Nechcela som vyvolávať pocit, že môžem, ale pritom sa strácať sama sebe," parafrázovala za potlesku prítomných názov svojej knihy.

Zuzana Čaputová sa narodila 21. júna 1973 v Bratislave. Po štúdiách práv na tamojšej Univerzite Komenského pôsobila v neziskovom sektore, venovala sa verejnej správe a problematike týraných a zneužívaných detí. Zaoberala sa aj problematikou životného prostredia. Bola najmladšou slovenskou hlavou štátu a prvou ženou v tejto funkcii.