Rizman zverejnil zamilované FOTO s Čaputovou z Ríma: Fanúšikovia si všimli TÚTO vec!

BRATISLAVA/RÍM - Užívajú si. Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová strávila posledné dni minulého týždňa s partnerom Jurajom Rizmanom v Ríme. Navštívili mnohé pamiatky a užívali si spoločne strávený čas vo dvojici. Oslávili tam Jurajove 49. narodeniny.
Bývalá hlava štátu si súkromie stráži. Opatrná ostala Čaputová najmä po tom, čo spolu s rodinou čelila vyhrážkam zabitím. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa znovu neuchádzala o znovuzvolenie za prezidentku Slovenskej republiky. "Môj päťročný mandát vydal za dva až tri mandáty - prišiel covid a jeho dopady, migračná a energetická kríza alebo inflácia a pokusy o atentáty na slovenských politikov. Nebola by som schopná byť prezidentkou v takej kvalite, ako som to robila päť rokov," pripomenula svoje dôvody. "Snažím sa byť užitočná pre spoločnosť iným spôsobom, pracovať na zvýšení súdržnosti Slovenska. Silnejšia, odolnejšia a menej rozhádaná spoločnosť je totiž najlepším predpokladom jej dobrého fungovania," doplnila.
Výlet do Ríma vo dvojici
Čaputová od roku 2020 tvorí pár s Jurajom Rizmanom. Aj ich spoločný vzťah si starostlivo strážia a len občas sa objavia zábery a detaily z ich spoločného života. Aj keď sa v médiách často skloňuje slovo "svadba", zatiaľ k nej nedošlo. Pre dvojicu je podstatný spoločný voľný čas, ktorý spolu strávia. Čaputová podľa jej slov za oveľa dôležitejšie považuje kvalitu vzťahu ako samotný zväzok.
Rizman však po dlhej dobe zverejnil zábery z ich súkromného života. "La Dolce Vita - alebo pár pekných spoločných dní v Ríme...," napísal v nedeľu (2. 11.) na sociálnej sieti, kde zverejnil ich spoločné fotografie z dovolenky v Taliansku. "Užili sme plnými dúškami - duchovno, kultúru, históriu," dodal.
Fanúšikovia si však všimli jednu vec. Rizman oslávil 1. novembra 49. narodeniny a tak išlo s vysokou pravdepodobnosťou o dovolenku na oslavu narodenín. "Krásny darček k Vašim narodeninám to bol," napísal jeden z fanúšikov. "Jeden z najkrajších," zareagoval Rizman.