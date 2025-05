Ministerstvo práce chce zaistiť, aby sa rodičom starajúcim sa o deti neznížili sumy dôchodku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Obdobie, keď sa fyzická osoba starala o dieťa po jeho narodení, a preto nevykonávala zárobkovú činnosť, by nemuselo mať negatívny vplyv na sumu dôchodku, respektíve jeho zníženie. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) zverejnilo na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

Obdobie starostlivosti o dieťa

„Obdobie starostlivosti o dieťa je tiež jedným z významných faktorov, ktoré prispievajú k zníženiu sumy dôchodkov. Výkon starostlivosti o dieťa môže viesť k prerušeniu alebo obmedzeniu zárobkovej činnosti fyzickej osoby. Cieľom právnej úpravy je preto zmiernenie týchto nerovností, a to zmenou v určení dôchodkových nárokov. Z uvedeného vyplýva potreba legislatívne upraviť spôsob zhodnocovania dôchodkových nárokov osôb, ktoré sa v zákonom stanovenom období starajú o dieťa,“ uviedlo MPSVR.

V súčasnosti sú povinne dôchodkovo poistené fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na Slovensku a riadne sa starajú o dieťa do šiestich rokov, prípadne do 18, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a nemajú priznaný predčasný starobný či invalidný dôchodok alebo nedovŕšili dôchodkový vek. Rezort práce zdôraznil, že štát za tieto osoby platí poistné na dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity aj povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ak je fyzická osoba sporiteľom v systéme starobného dôchodkového sporenia. Výška vymeriavacieho základu, z ktorého štát platí poistné, je 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov. To môže znížiť sumu dôchodku pre osoby s vyššími príjmami počas zárobkovej činnosti.

„Poistencovi, ktorý počas starostlivosti o dieťa začne vykonávať zárobkovú činnosť, z ktorej je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, zaniká podľa súčasnej právnej úpravy dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa a štát za neho prestáva platiť poistné, a to bez ohľadu na výšku vymeriavacieho základu z jeho zárobkovej činnosti,“ dodalo MPSVR. To môže zároveň viesť tiež k zníženiu budúceho dôchodku, najmä v prípadoch nízkopríjmovej zárobkovej činnosti rodiča počas výkonu starostlivosti o dieťa, teda ak jeho vymeriavací základ zo zárobkovej činnosti je nižší ako 60 % priemernej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov.