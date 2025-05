Nová ZMENA v dôchodkoch? Minister chce opäť otvoriť 2. pilier, Sociálnej poisťovni by to mohlo priniesť stovky miliónov!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)

BRATISLAVA - Minister práce Erik Tomáš otvoril diskusiu o možnom opätovnom otvorení 2. dôchodkového piliera. Podľa neho by sa mohla časť sporiteľov, ktorým sa sporenie v tomto pilieri neoplatí, rozhodnúť dobrovoľne vystúpiť. Sociálna poisťovňa by vďaka tomu zároveň mohla do systému získať stovky miliónov eur. Tento krok však vzbudzuje otázky o dlhodobom dopade na verejné financie a dôchodkový systém.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) prišiel s myšlienkou, ktorá môže zásadne ovplyvniť budúcnosť dôchodkového systému na Slovensku. Počas rokovania tripartity otvoril tému možnosti vystúpenia z 2. piliera pre časť sporiteľov. Tomáš už viackrát naznačil, že v druhom pilieri je skupina ľudí, ktorí tam podľa neho "nemajú čo robiť". Argumentuje tým, že vzhľadom na ich vek, príjem a množstvo nasporených peňazí im vychádza nižší dôchodok v kombinácii prvého a druhého piliera, než by získali len z prvého piliera.

„V 2. pilieri je veľa ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť vzhľadom na svoj vek, príjem a usporené peniaze. Jednoducho by nedostali vyšší dôchodok z kombinovaného 1. a 2. piliera, ako by ho poberali len z 1. piliera,“ uviedol minister.

Podľa odhadov ide o približne 50-tisíc sporiteľov, ktorí by si po prechode do Sociálnej poisťovne mohli polepšiť o približne 50 eur mesačne. Minister zároveň zdôraznil, že všetko by prebiehalo na báze dobrovoľnosti. Tému otvoril aj v diskusnej relácii Ta3 V politike, kde sa spýtal poslanca Mariána Viskupiča (SaS), či je správne, aby v 2. pilieri zostali ľudia, ktorí by mali kombinovaný dôchodok nižší ako ten výhradne z 1. piliera.

Stovky miliónov pre Sociálnu poisťovňu?

Vystúpenie tejto skupiny sporiteľov by navyše významne pomohlo aj Sociálnej poisťovni, ktorá sa už dlhodobo potýka s miliardovými deficitmi. Odhaduje sa, že prípadný návrat tisícov sporiteľov by do systému mohol priniesť stovky miliónov eur.

Ekonomickí analytici však upozorňujú, že tento krok by mohol mať len krátkodobý efekt. „V krátkom horizonte (v priebehu roka) môžeme očakávať mierne pozitívny vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne, ale to všetko na úkor vyšších nákladov Sociálnej poisťovne v budúcnosti – teda dlhodobý vplyv by bol skôr negatívny,“ uviedol pre Aktuality.sk Michal Mešťan, dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Matej Bela. Podobný názor má aj analytik VÚB banky Michal Lehuta, ktorý tvrdí, že štát by len presúval problémy z prítomnosti do budúcnosti.

Historické zásahy do druhého piliera

Podobné kroky už Slovensko zažilo v minulosti. Ficove vlády otvorili druhý pilier štyrikrát a z tohto systému vystúpilo približne 420-tisíc sporiteľov. Vláda tým získala viac ako miliardu eur do Sociálnej poisťovne. Erik Tomáš tvrdí, že súčasné nízke dôchodky z kombinácie prvého a druhého piliera sú výsledkom zásahov, keď v roku 2013 boli sporitelia presunutí do nízko výnosných dlhopisových fondov. „Áno, bolo to kvôli zásahom predchádzajúcich vlád, lebo ľavicové vlády Smeru boli konzervatívne, a chceli, aby ľudia sporili v konzervatívnejších fondoch,“ priznáva Tomáš.

Odborníci však pripomínajú, že problémom nie je samotný 2. pilier, ale štátne zásahy, ktoré znížili jeho výnosnosť. „Dôchodkové piliere tu nie sú na to, aby medzi sebou súťažili, ale aby zabezpečili lepšiu udržateľnosť dôchodkov,“ pripomína predseda Asociácie DSS Miroslav Kotov.

Opozícia návrh kritizuje a označuje ho za krádež úspor sporiteľov. Poslanec SaS Marián Viskupič varuje pred „vyžieraním budúcnosti“ a zdôrazňuje potrebu systematických riešení namiesto krátkodobých záplat. „Chceme o tomto viesť odbornú, ale racionálnu diskusiu a musím podotknúť len na dobrovoľnej báze,“ uzavrel minister Tomáš.