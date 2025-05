Zmenou v 2. pilieri by si pomohla vláda, uviedol Hajko: Sporiteľom by tento krok uškodil

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Otvorenie druhého piliera by malo vážny dosah na jeho sporiteľov. Takýmto krokom by si síce vláda pomohla istými príjmami, na druhej strane by však uškodila práve sporiteľom. Uviedol v utorok na tlačovej konferencii opozičný poslanec Jozef Hajko z KDH.