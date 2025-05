Český umelec netuší, koľko má detí: Niektoré sú už na dôchodku! Čo na to jeho žena? Má nervy zo zlata

(Zdroj: YouTube)

Jan Saudek sa narodil 13. mája 1935 ako druhé z dvojčiat (brat Karel je výtvarník) bankovému úradníkovi a jeho manželke. Jan vyštudoval grafickú školu a potom tridsať rokov pracoval ako reprodukčný fotograf vo viacerých tlačiarňach.

Od roku 1983 je fotografom na voľnej nohe. Podľa riaditeľa Mesiaca fotografie v Bratislave Václava Maceka je to autor škandalózny, uznávaný aj zatracovaný. Je tiež ikonou modernej fotografie a bezpochyby patrí medzi najvýznamnejších aj najznámejších českých fotografov.

Vo svojej tvorbe sa venuje hlavne ateliérovej fotografii s typickým nezameniteľným rukopisom. Najčastejšou témou jeho fotografií je žena, ženské telo a motív vzťahu ženy a muža. Jan Saudek pracoval s najrôznejšími umelcami z celého sveta a získal francúzsky titul Rytier umenia a literatúry (1990). V roku 2006 dostal od českého ministra kultúry vyznamenanie Artis Bohemiae Amicis.

Zobraziť galériu (15) (Zdroj: TASR) „Tých zážitkov s Janom bolo veľa. Nie všetky boli úplne milé, samozrejme. Stretol mnoho žien a narodilo se mu pár detí aj mimo náš vzťah. Ja som sa s tým všetkým učila žiť,“ zverila sa Pavlína Saudková v rozhovore pre program Showtime. „Chudinka. Ale až ovdovie, tak bude slobodná a šťastná. Zostanú vám moje dlhy a budete šťastná,“ reagoval Jan Saudek, ktorý si so svojou ženou aj po rokoch manželstva stále vyká. Niečo sa však v ich vzťahu predsa len zmenilo. Pavlína sa pre portál idnes.cz rozhovorila o dôležitosti rešpektu vo vzťahu. Avška nielen k partnerovi, ale aj k sebe. „Učím sa rešpektu k sebe, pretože veľa rokov som sa prispôsobovala Janovi. Nemyslím si, že by úplne ľahko zvládal, že je to teraz trochu ináč. Ale ako som povedala, po 40-ke som už veľké dievča a nebudem žiť len pre niekoho iného, ale aj sama pre seba,“ povedala manželka fotografa, ktorá sa za Saudka vydala vo svojich 35. rokoch a nemala veľké očakávania. „Vzťah s Jánom som nikdy nebrala ako samozrejmosť. Aj teraz sa môže zo dňa na deň stať čokoľvek a on môže odísť za inou, navyše sú tu tie ďalšie deti,“ vysvetlila.

(Zdroj: profimedia.sk)

Známy fotograf je tretí raz ženatý, dlhoročnú priateľku si zobral v roku 2014 na českom veľvyslanectve v Pekingu. S manželkou Pavlou má tri deti - Matěja (17), Annu Mariu (15) a Josefínu (9).povedal fotograf. Jeho predchádzajúca žena Sára začala po rozchode žiť so Saudkovým synom. Samotný Jan tvrdí, že netuší, koľko má vlastne detí.povedal kedysi v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

V roku 2021 prekvapil priznaním, že má ďalšieho syna, v tom čase mal mať už rok. Saudek ho splodil so ženou žijúcou na Slovensku. „Tá dáma si to úprimne želala. Je to stará žena, má 37 rokov,” uviedol pre program Showtime. Slovo stará vraj myslel v súvislosti s materstvom. „Keď to chcela, tak len blázon by to odmietol,” dodal a prezradil aj to, že chlapček pochádza z umelého oplodnenia.

Verejnosti je dobre známa jeho záľuba v ženách kyprých tvarov. Jan Saudek ale tvrdí, že dnes už krásu žien obdivuje skôr zdiaľky. „Prekvapivo je o mňa ešte záujem, ale radšej namaľujem nejaký obraz, predám ho a zaplatím alimenty,“ smeje sa Saudek a dodáva, že čo sa týka žien, už to nie je to, čo voľakedy bývalo. „Bol som mladý a silný a mal som silu dievčatá milovať. Teraz po 85-ke je to už slabšie,“ priznal a potvrdila to aj jeho manželka Pavlína. „Vek je v tomto ohľade pre mňa milosrdný, pretože tie ženy postupne ubúdali,“ povedala. „Ony postupne umierali,“ s humorom sebe vlastným doplnil Saudek.