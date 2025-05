Polícia intenzívne pátra po nezvestnom mladíkovi so zdravotným postihnutím, nevrátil sa z prechádzky

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)

Nezvestný mladík bol naposledy videný v sobotu popoludní medzi 14.00 a 15.00 h. Muž podľa polície zvykne chodiť sám na prechádzky, vždy sa však do niekoľkých hodín vráti domov, čo sa tentokrát nestalo. Nemá mobilný telefón a nepoužíva ani finančnú hotovosť.

„Podľa dostupných informácií má mať autistické sklony, s nikým ani nekomunikuje. Zvykne chodiť vlakom alebo občas aj pešo popri rieke Rimava do obce Čerenčany - Sady k svojej starej matke, dobre si pamätá miesta, ktoré už navštívil. Najradšej chodieva na cyklotrasu, kde zvykne sedávať v altánku. Nikdy však necestoval vlakom sám, sám sa presúva len pešo alebo na bicykli,“ priblížila polícia.

Radoslav je vysoký približne 180 centimetrov a váži asi 63 kilogramov. Má štíhlu postavu, hnedé krátke vlasy, hnedozelené oči a hovorí po slovensky. Na hlave nosí kapucňu, naposledy mal oblečený zelený kabát, čierno-sivé tepláky a čierne tenisky.

„V prípade, ak by niekto mladého muža spozoroval a vedel by poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré by mohli napomôcť k jeho vypátraniu, oznámte ich na telefónnom čísle 158,“ žiada polícia.