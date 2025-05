Rodinná TRAGÉDIA! Smutný záver pátrania po dvoch malých deťoch: Policajti našli v rieke auto s tromi telami

(Zdroj: politie.nl)

Po deťoch a ich 67-ročnom otcovi pátrali policajti aj stovky dobrovoľníkov od soboty, keď ich muž odviezol z obce Beerta a prestal s rodinou komunikovať. V utorok večer sa pozornosť polície sústredila na oblasť pri Renselweg vo Winschotene – v blízkosti, kde bolo naposledy zaznamenané jeho vozidlo.

Okolo druhej hodiny v noci našli potápači pod vodou sivú Toyotu Avensis. Po jej vytiahnutí polícia oznámila, že vo vozidle sa nachádzajú tri telá. Zhodu s autom otca detí potvrdili aj evidenčné údaje. Polícia zatiaľ oficiálne nepotvrdila, komu telá patria. Informuje o tom web denníku Volkskrant.

(Zdroj: politie.nl)

Otcov list vyvolal obavy

Už v pondelok večer polícia informovala, že má vážne obavy o životy detí. Otec mal totiž zanechať list, z ktorého vyplynulo podozrenie, že plánoval deti aj seba pripraviť o život. Práve preto bola v nedeľu spustená rozsiahla pátracia akcia v spolupráci s nemeckou políciou. Do pátrania sa zapojili stovky ľudí z celého regiónu.

(Zdroj: politie.nl)

V utorok sa v komunitnom centre vo Finsterwolde zaregistrovalo viac ako 200 dobrovoľníkov, ktorí boli nasmerovaní do rôznych lokalít v okolí. Polícia opakovane upozorňovala, aby sa ľudia nezapájali do hľadania na vlastnú päsť. Rodina po potvrdení nálezu zverejnila vyhlásenie: „Sme zdrvení, nahnevaní a intenzívne smutní. Neexistujú slová, ktoré by vyjadrili to, čo cítime. Nevieme to pochopiť a vlastne to ani nechceme pochopiť.“ Rodina zároveň požiadala verejnosť o rešpektovanie súkromia a poďakovala sa všetkým, ktorí pomáhali s pátraním.

(Zdroj: politie.nl)

Prípad, ktorý šokoval celé Holandsko, má s najväčšou pravdepodobnosťou tragický koniec. Konečné potvrdenie totožnosti obetí sa očakáva po ukončení vyšetrovania.