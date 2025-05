Poliaci sa pustili do Fica! Prelet nad Poľskom mu umožnia, povedali však svoje: Kritika cesty do Moskvy

Vladimir Putin a Robert Fico (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

BRATISLAVA – Cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy na oslavy 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom je jednou z najdiskutovanejších politických udalostí posledných dní. Napriek tomu máme o nej len veľmi strohé informácie. Nie je presne jasné, kto s premiérom poletí, aký bude jeho program. Otázniky boli aj nad samotnotným letom do Moskvy. Navyše hlavné mesto Ruska čelí v týchto dňoch útokom ukrajinských dronov, čo vyvoláva debaty o bezpečnosti celej akcie.

archívne video

Fico: Predstava o vyrovnanom štátnom rozpočte je nezmyselná (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Cesta Roberta Fica do Moskvy vyvoláva od začiatku kontroverzie. Fico bude jediným premiérom spomedzi krajín EÚ, ktorý sa piatkových osláv zúčastní. Kritizuje ho nielen slovenská opozícia, ale aj predstavitelia EÚ. Šéf vlády, ktorý v posledných dňoch menil alebo rušil svoj program a veľa sa špekulovalo o jeho zdravotnom stave, je však rozhodnutý, že do Ruska napriek tomu poletí. „Idem pripomenúť a vzdať úctu národu, ktorý porazil Hitlera. Veď ja som prejavil úctu aj iným spôsobom,“ uviedol a pripomenul, že rovnako tak bol aj v Normandii, aby si uctil tých, ktorí bojovali na druhom fronte.

Otázne bolo, kto pocestuje s ním. V nedeľu uviedol, že súčasťou jeho delegácie budú dvaja študenti. Ich totožnosť však verejnosť nepozná. Okrem nich majú spolu s Ficom letieť aj niektorí poslanci či europoslanci. Konkrétne mená však Fico nešpecifikoval. Televízia TA3 v pondelok zverejnila, že pocestovať by mal europoslanec za Smer-SSD a šéf poradcov premiéra Erik Kaliňák. Ten im potvrdil, že do Moskvy pôjde aj europoslanec Ľuboš Blaha a „zrejme aj poslanec NR SR Richard Glück“. Kaliňák zároveň uviedol, že do Moskvy nepocestuje poslanec NR SR Tibor Gašpar.

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Problémy s preletom vládneho špeciálu

Otázniky visia aj nad samotnou cestou. Premiér Robert Fico totiž v nedeľu uviedol, že niektoré európske krajiny bránia preletu slovenského vládneho špeciálu nad ich územím. „To sú trápne veci. Ja na oslavy jednoducho idem,“ odkázal Fico. Nešlo by o prvý takýto prípad. Podobným problémom čelila pred pár mesiacmi aj delegácia s podpredsedom parlamentu a šéfom SNS Andrejom Dankom. Poľsko im začiatkom januára nepovolilo pri ceste do Ruska prelet nad svojim územím. Oficiálne mala byť podľa vysvetlenia poľskej strany dôvodom chýbajúca dokumentácia. Vládny špeciál tak musel do Moskvy letieť obkľukou cez Česko, Nemecko, Litvu a Bielorusko. Ministerstvo vnútra pre Topky.sk uviedlo, že letecký útvar MV SR má všetky povolenia pridelené a vykonaniu letu do Moskvy z pohľadu plánovania letov nič nebráni. Avšak to, kadiaľ lietadlo poletí, nešpecifikovali.

Podľa denníku Pravda nám však Poliaci povolenie na prelet nakoniec dali. K účasti Fica na oslavách však povedali svoje. "Slovensko doplnilo formálne záležitosti týkajúce sa preletu špeciálu s pánom predsedom vlády SR Robertom Ficom na palube do Moskvy a Poľsko naň udelilo povolenie. Zároveň sa Poľsko pozerá kriticky na účasť pána premiéra Fica na vojenskej prehliadke v Moskve,“ uviedlo poľské veľvyslanectvo na Slovensku.

Hovorí sa o bezpečnosti

Veľa sa hovorí aj bezpečnosti samotných osláv. 9. mája sa v Rusku očakáva prítomnosť viacerých svetových lídrov vrátane čínskeho prezident Si Ťin-pchinga či brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. Moskva však len pár dní pred oslavami čelí útokom ukrajinských dronov. Podľa primátora hlavného mesta Sergeja Sobjanina takmer 20 bezpilotných lietadiel zneškodnila protivzdušná obrana. Ruský Federálny úrad pre leteckú dopravu informoval, že pre útoky pozastavil lety zo všetkých štyroch moskovských, ako aj niekoľkých regionálnych letísk.

Rusko navrhlo ešte minulý týždeň Ukrajine uzatvorenie trojdňového prímeria práve v čase osláv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však do Moskvy odkázal, že Ukrajina „nebude hrať hry, aby vytvorila milú atmosféru a umožnila Putinovi 9. mája dostať sa z izolácie“. Kyjev zároveň tvrdí, že nemôže zaistiť bezpečnosť politikov, ktorí sa zúčastnia na oslavách v Moskve. „Nemôžeme prebrať zodpovednosť za to, čo sa deje na území Ruskej federácie. To oni zabezpečujú bezpečnosť,“ povedal Zelenskyj. Fico tieto Zelenského slová označil za vyhrážanie sa. "Plne rešpektujem, že bezpečnosť zúčastnených je internou záležitosťou Ruskej federácie,“ uviedol slovenský premiér.

S otázkami ohľadom cesty Roberta Fica do Moskvy sme sa obrátili na Úrad vlády aj ministerstvo vnútra. Na naše otázky do zverejnenia článku nereagovali .