Pellegrini o odkaze hrdinov 2. svetovej vojny: Milujme vlasť a buďme pripravení ju brániť, prihovoril sa aj premiér

Prezident SR Peter Pellegrini sa prihovára po pietnom akte kladenia vencov pri Pomníku padlých rumunských vojakov v Piešťanoch. (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Príhovor prezidenta

Prezident vo svojom príhovore vyjadril hrdosť na to, že sa naša vlasť aj vďaka hrdinom Slovenského národného povstania zaradila medzi víťazné štáty druhej svetovej vojny a môže sa pripojiť k oslavám víťazstva nad fašizmom. Zároveň poďakoval slovenským vojakom, partizánom, príslušníkom Prvého Československého armádneho zboru v Sovietskom zväze, slovenským letcom vo Veľkej Británii i všetkým, ktorí sa so zbraňou v ruke pričinili o porážku nacistov.

Podľa Pellegriniho je dôležité, aby sme nezabúdali na utrpenie ľudí počas druhej svetovej vojny. „Aby sme sa ani v dnešných časoch nezastávali stúpencov tejto ideológie a nedovolili im šíriť nenávisť a zlo. Ako by nám mohol niekto veriť, že sa so skutočnou úctou klaniame hrobom padlých proti fašizmu a na druhej strane chránime moderných stúpencov zla a nenávisti? Hovorme o fašizme a o vojne historickú pravdu. A to bez ohľadu na to, či stúpenci zla nosili v minulosti historickú uniformu, alebo dnes nosia značkový oblek. Pretože zlo zostane zlom v akejkoľvek podobe,“ zdôraznil prezident.

Pripomenul tiež, že druhá svetová vojna okrem smrti a utrpenia ponúkla aj obraz statočnosti, odhodlania, obetavosti a nádeje, kedy sa voči osi zla postavili štáty a národy. „Odmietli sa len bezmocne prizerať šialenému napĺňaniu plánov ich vlastnej likvidácie. Dejiny druhej svetovej vojny sa písali na bojiskách, kde rozhodovala statočnosť a odvaha. Sú pamätníkmi hrdinského obetovania sa pre najvyššiu hodnotu, akou je sloboda,“ povedal Pellegrini.

Prezident zároveň zdôraznil, že kým sa ľudstvo nevysporiada so zvrátenou potrebou vzájomného vraždenia sa, musíme byť pripravení za našu slobodu a bezpečnosť aj bojovať. „Preto sa verejne pýtam, boli by sme dnes ochotní v prípade ohrozenia vziať do rúk zbraň, ako to urobili naši otcovia a dedovia? Sloboda sa dá v tých najťažších chvíľach obhájiť len so zbraňou v ruke. A preto pri pohľade na hrdinov druhej svetovej vojny hovorím veľmi jasne, milujme svoju vlasť, vážme si svoju slobodu a buďme ju pripravení brániť. To je odkaz hrdinov druhej svetovej vojny,“ vyhlásil prezident.

Mier je receptom pre celý civilizovaný svet, uviedol Raši

Ak chceme naplniť 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny aj skutkom, spravme všetko pre to, aby sa zabíjanie vo svete skončilo. Počas celoslovenských osláv 80. výročia víťazstva nad fašizmom v Piešťanoch to vo svojom príhovore uviedol predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). Podľa jeho slov je mier receptom nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Gazu, Pakistan, Indiu a celý civilizovaný svet.

Predseda parlamentu zdôraznil, že 8. máj nie je bežným sviatkom, ale spomienkou na deň, kedy sa skončilo najhoršie vojnové besnenie v histórii ľudstva. „Zanechalo Európu rozvrátenú a zničenú a na morálnom dne, pretože vojna vyplavila z mnohých ľudí to najhoršie, čo v ich vnútri driemalo. Porušili sa všetky ľudské i božie prikázania a svet čakala dlhá obnova medzinárodného poriadku, práva i morálky. Hrôzy vojny boli nepredstaviteľné a my sme o nich povinní hovoriť, aby sa niečo podobné nikdy nezopakovalo,“ uviedol.

Ako pripomenul, aj napriek všetkým hrôzam i spomienkam žijúcich svedkov sa po desaťročiach mieru stal európsky kontinent opäť ohniskom vojnového šialenstva. „Trvalý a udržateľný mier na Ukrajine je povinnosťou civilizovaného sveta. Mier je receptom pre všetky regióny, v ktorých namiesto pokoja a zákonov vládne strach, agresia a právo silnejšieho,“ povedal Raši.

Podľa jeho slov si víťazstvo nad fašizmom nepripomíname iba kvôli spomienke na hrôzy vojny, ale aj ako uznanie všetkým, ktorí bojovali proti zlu. „Sedia tu dnes s nami ľudia, ktorí sa mu vzopreli so zbraňou v ruke. A pri pamätníkoch padlých po celom Slovensku sa dnes klaniame desaťtisícom tých, ktorí v tomto boji zaplatili najvyššiu obeť. To ich zásluhou tu dnes môžeme slobodne hovoriť a s nádejou pozerať do budúcnosti. Hrdinovia druhej svetovej vojny, patrí vám obrovské uznanie za všetko, čo ste pre nás vykonali. Nech je váš príbeh varovným svedectvom, kam vedie ľudstvo túžba po bezbrehej moci, presadzovaná raketami a delami,“ dodal Raši.

Sme národ, ktorý je jasne protifašisticky orientovaný, uviedol premiér

Slovenské národné povstanie (SNP) nám dáva príkaz, že nemôžeme zostať pri oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny neutrálni. Pretože SNP nám prikazuje, že sme národ, ktorý je jasne protifašisticky orientovaný. Skonštatoval to premiér Robert Fico (Smer-SD) vo svojom príhovore počas celoslovenských osláv 80. výročia víťazstva nad fašizmom v Piešťanoch. Zdôraznil tiež, že si musíme vážiť všetkých, ktorí sa postavili proti fašizmu a tento príkaz je súčasťou základného piliera našej štátnosti.

aktuálne video

Pietny akt kladenia vencov pri Pomníku padlých rumunských vojakov v Piešťanoch (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)