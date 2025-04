Rada Fondu na podporu umenia odvolala riaditeľa Špotáka, ten sa bráni: Nútili ma konať protiprávne!

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

Ako uviedlo MK SR, Špoták nevyhovel uzneseniu rady zo 16. apríla a v stanovenej lehote nezabezpečil sprístupnenie dokumentácie k projektom zameraným na podporu folklórnych podujatí. "Čím znemožnil rade rozhodovať na základe relevantných podkladov," podotkol rezort.

Podľa rezortu kultúry takisto nepredložil návrhy členov odborných komisií podľa podmienok zákona, čím svojou nečinnosťou znemožnil rozhodovanie o žiadostiach o podporu folklórnych festivalov. "Zverejnil údaje o hlasovaní členov rady, ktoré sú podľa zákona o FPU neverejné, čím porušil zásadu mlčanlivosti a riadneho nakladania s informáciami," spresnilo ministerstvo.

Bačinská dodala, že MK rešpektuje rozhodnutie Rady FPU ako najvyššieho orgánu fondu. "V súlade so zákonom o FPU bude v krátkom čase zabezpečené dočasné vedenie fondu a vyhlásené výberové konanie na nového riaditeľa," priblížila.

FPU opätovne vyzýval Špotáka, aby sprístupnil žiadosti o dotácie v podprograme zameranom na podporu folklórnych podujatí. Predseda rady FPU Matúš Oľha žiadal o predloženie projektov už v prvej polovici apríla, Špoták to vtedy odmietol.

Nedoriešené schválenie dotácií, a tým aj podpora v rámci dotačného podprogramu Tradičná kultúra a folklorizmus, je bodom sporu medzi vedením MK SR a Radou FPU na jednej strane a manažmentom FPU na strane druhej. Navzájom sa obviňujú zo zavinenia problémov a prieťahov.

Rada FPU mi prikázala konať v rozpore so zákonom o fonde, uviedol Špoták

Róbert Špoták považuje svoje odvolanie z funkcie riaditeľa Fondu na podporu umenia (FPU) za neoprávnené. Argumentuje tým, že predloženie projektov bez stanoviska odbornej komisie by bolo v rozpore so zákonom a s vnútornými predpismi fondu. Uviedol Špoták v reakcii na svoje odvolanie. Radu upozornil na pochybnú legitimitu ich rozhodovania.„Podľa zákona o FPU (aj v novelizovanom znení) sú odborné komisie esenciálnou súčasťou rozhodovania o poskytovaní finančných prostriedkov. Zmena postavenia odborných komisií z rozhodovacieho na poradný orgán neznamená možnosť vylúčenia odborných komisií z procesu rozhodovania,“ ozrejmil Špoták. Rada podľa jeho slov síce môže rozhodnúť inak, ako navrhne odborná komisia, zákon však predpokladá existenciu jej stanoviska.

Špoták pripomenul, že žiadne ustanovenie zákona o fonde ani vnútorných predpisov nezavádza pre ostatné orgány FPU možnosti odborné komisie z rozhodovacieho procesu vylúčiť. „A to ani v situácii, keď dôjde k nedodržaniu lehoty 90 pracovných dní na vydanie rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov,“ doplnil. Splnenie uloženého príkazu by podľa Špotáka viedlo k porušeniu zákona a vnútorných predpisov fondu.Špoták v stanovisku uviedol, že on ani kancelária fondu nezapríčinili súčasné omeškanie s pridelením finančných prostriedkov na folklórne podujatia. „Práve kancelária zabezpečila, napriek viacnásobným komplikáciám, dostatočný počet členov komisie a voľbu komisie zaradila do programu na zasadnutie rady dňa 27. marca. Nominanti Ministerstva kultúry (MK) SR sa však na tomto zasadnutí nezúčastnili a k voľbe komisie nedošlo,“ objasnil.

Špoták priblížil, že nominanti MK SR už aj v predchádzajúcom období opakovane bojkotovali zasadnutia rady. „Z 15 zasadnutí rady, ktoré sa uskutočnili od vstupu novely zákona o fonde do platnosti, bolo šesť zasadnutí uznášanianeschopných, a to práve pre neúčasť nominantov MK SR. Ide o situáciu, v ktorej fond od svojho založenia nikdy nebol,“ doplnil.V dôsledku novely zákona a vnútorných úprav rokovacieho poriadku Rady FPU sa celý proces schvaľovania podľa Špotáka výrazne predĺžil. Sklzy vo vyhlasovaní výziev, voľbe komisií aj v rozhodovaní o finančných prostriedkoch boli známe a rada o nich bola pravidelne informovaná. Preto nie je podľa neho korektné tvrdiť, že za meškanie nesie zodpovednosť on alebo kancelária fondu.

Špoták upozornil, že od augusta 2024 nie je Rada FPU v súlade so zákonom, keďže jej zloženie nie je kompletné. Pripomenul, že voči vymenovaniu niektorých členov podal v apríli protest prokurátor, keďže údajne nespĺňajú zákonné podmienky. „A jeden z členov rady (nemám informáciu, či je vôbec ešte stále členom) je vymenovaný v priamom a očividnom rozpore so zákonom,“ podotkol.Rada FPU odvolala Špotáka pre opakované a závažné porušenia zákonných a pracovnoprávnych povinností. V uznesení o odvolaní tvrdila, že Špoták v stanovenej lehote nezabezpečil sprístupnenie dokumentácie k projektom zameraným na podporu folklórnych podujatí. Nezabezpečil takisto návrhy členov komisií, čím znemožnil rozhodnúť v zákonnej lehote, a zverejnil hlasovania členov rady, čo má byť podľa zákona neverejné.