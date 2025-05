Progresívne Slovensko podáva pre situáciu vo Fonde na podporu umenia podnet na generálnu prokuratúru

Zora Jaurová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„V rade fondu sedia nominanti, ktorí sú tam menovaní protiprávne, čo skonštatovala aj GP SR. Títo nominanti sa okrem toho, že nechodili na zasadania, čím bol fond znefunkčnený, pokúšali aj obchádzať zákon o FPU a obchádzať proces rozhodovania odbornými komisiami. A všetko vyvrcholilo pred pár dňami, keď táto rada odvolala riaditeľa fondu Špotáka, a to práve preto, že sa pokúšal dodržiavať zákon a trval na dodržiavaní zákona,“ skonštatovala.

Poslankyňa mieni, že v tomto prípade tak nejde iba o likvidáciu kultúry, ale aj o likvidáciu právneho štátu. Zároveň ocenila činnosť a aktivity bývalého riaditeľa FPU Špotáka. „Verím, že či už GP SR alebo aj ostatné právne inštancie SR mu nakoniec dajú za pravdu a dajú za pravdu právu aj v oblasti kultúry,“ dodala.

Rada FPU sa koncom apríla uzniesla na odvolaní Špotáka. Ten podľa nej v lehote nezabezpečil sprístupnenie dokumentácie k projektom zameraným na podporu folklórnych podujatí a návrhy členov komisií, čím znemožnil rozhodnúť v zákonnej lehote, a zverejnil hlasovania členov rady, čo má byť podľa zákona neverejné.

Špoták označil svoje odvolanie z čela FPU za neoprávnené. Argumentoval to tým, že predloženie projektov bez stanoviska odbornej komisie by bolo v rozpore so zákonom a s vnútornými predpismi fondu. Voči spôsobu, akým rada Špotáka odvolala, protestovali členovia odborných komisií FPU. Kritizovali to aj viacerí opoziční politici. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) argumentovala, že odvolanie Špotáka bolo v súlade so zákonom.