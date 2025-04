Progresívne Slovensko kritizuje situáciu v Fonde na podporu umenia a hovorí o nefunkčnosti

Zora Jaurová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS kritizuje situáciu vo Fonde na podporu umenia (FPU) a hovorí o nefunkčnosti. Upozorňuje na to, že Rada FPU stále nemá plný počet členov a viacerí zo súčasných boli do nej vymenovaní v rozpore so zákonom. Namieta tiež, že chýbajú viaceré odborné komisie, ktoré by hodnotili programy v rôznych oblastiach. Upozornila na to poslankyňa Zora Jaurová (PS). Kritizovala v tejto súvislosti vedenie rezortu kultúry.