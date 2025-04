Ministerstvo kultúry zavádza o situácii vo Fonde na podporu umenia, tvrdí jeho riaditeľ

Martina Šimkovičová (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Špoták popiera, že by v súvislosti s navrhovaním členov hodnotiacich komisií postupoval v rozpore so zákonom, ohradzuje sa voči tvrdeniam, že on sám bránil kreovaniu a zasadnutiu odbornej komisie programu Tradičná kultúra a folklorizmus. „Odborná komisia k tomuto programu v decembri 2024 zvolená nebola,“ oponuje vyjadreniam MK. „Na zasadnutí 18. decembra som radu informoval o nemožnosti zostavenia z dôvodu nedostatku členov, rovnako som upozornil na vyhlásenie výzvy na predkladanie nominácií na členstvo v komisii k tomuto programu,“ uviedol Špoták, pričom poukázal i na to, že ešte predtým, v novembri minulého roka, sa pokúšal radu o situácii v programe informovať niekoľkokrát. „Nominanti ministerky kultúry sa vtedy opakovane nezúčastnili na zasadnutiach,“ zdôraznil.

Dodal, že po prijatí dvoch relevantných nominácií v februári 2025 ich bezodkladne predložil na schválenie rade. „Na základe schválenia týchto nominácií mala rada na svojom zasadnutí dňa 27. marca zvoliť odbornú komisiu, rada však z dôvodu neúčasti nominantov ministerky nebola uznášaniaschopná,“ poznamenal Špoták.

Výzva predsedu Rady FPU Matúša Oľhu o sprístupnenie žiadostí o poskytnutie dotácie v uvedenom programe smeruje podľa neho k tomu, že by rada rozhodovala bez predchádzajúceho posudzovania žiadostí odbornou komisiou. „To je v priamom rozpore so zákonom o fonde, s rokovacím poriadkom rady fondu a so štatútom fondu,“ upozornil Špoták. Dodal, že kancelária fondu disponuje dokumentáciou k všetkým vyššie uvedeným tvrdeniam. „Chcem veriť, že tvrdenia uvedené v tlačovej správe Ministerstva kultúry SR vyplývajú len z neznalosti procesov a fungovania inštitúcie a nie sú uvádzané so zámerom preniesť na kanceláriu fondu zodpovednosť za situáciu, ktorá je v skutočnosti dôsledkom neodbornej zmeny zákona o fonde,“ vyhlásil riaditeľ FPU.

Ministerstvo kultúry v piatok obvinilo vedenie FPU zo zdržania v rozhodovaní o dotáciách pre folklórne podujatia. Rezort kladie Špotákovi za vinu prieťahy v kreovaní odbornej komisie posudzujúcej žiadosti, vedenie fondu takisto kritizuje za obchádzanie interných pravidiel a rovnako za externú komunikáciu smerom k verejnosti, pri ktorej boli podľa MK uvedené skreslené alebo nepravdivé informácie.