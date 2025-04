Folklórne festivaly v ohrození: Šimkovičová odhalila VINNÍKA, hovorí o nechutných mediálnych hrách! REAKCIA

Zľava Peter Nemec, Matúš Oľha a ministerka Martina Šimkovičová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ministerka hovorí o vlne nenávisti a klamstiev, ktoré smerujú na adresu ministerstva a to v súvislosti s folklórnymi festivalmi, ktoré nemali podľa medializovaných informácií dostať peniaze na ich chod a na vine má byť práve rezort. Tvrdí, že každý deň riešia nejaké "podpásovky" a každý deň musia preverovať, "odkiaľ vietor fúka".

Keďže sa už blíži obdobie, kedy sa postupne začnú konať folklórne festivaly, no tie nemajú peniaze, ministerka považuje za dôležité vysvetliť, kde je pravda. Podľa Šimkovičovej za súčasný stav je zodpovedný riaditeľ Fondu na podporu umenia (FPU) Róbert Špoták. "My sme pred pár dňami verejne odhalili praktiky, ktoré pán Špoták používa na blokovanie riadneho chodu FPU a teda aj to, prečo mešká schvaľovanie spomínaných projektov. Rada FPU nás informovala o skutočnostiach, ktoré poukazujú na porušovanie zákonných postupov, vnútorných pravidiel zo strany Špotáka. Ten predkladal Rade FPU osoby na voľbu do odborných komisií bez dodržania zákonom stanovených kritérií, čo spôsobilo, že odborné komisie nemohli zasadať a rozdeľovanie prostriedkov práve v prípade folklórnych festivalov preto mešká," uvádza Šimkovičová s tým, že vďaka nej získal FPU o 10-miliónov eur viac a nevidí logiku, aby nepodporovali veci, o ktorých rozprávali pri nástupe do funkcie.

Dodáva, že členovia Rady FPU opakovane upozorňovali na porušovanie zákona, vnútorných predpisov a transparentnosti. "Napriek jasným výzvam a upozorneniam sa pán Špoták vyjadril, že nie sú ľudia a vzápätí reagoval stanoviskom, že ministerstvo kultúry klame a zavádza," pokračuje ministerka s s tým, že Špoták robí všetko preto, aby pri folklórnych festivaloch, pretože vie, že sú pre ministerstvo dôležité, došlo k prieťahom. "Súčasný stav vo FPU je dôsledkom jeho nečinnosti a zároveň jeho priameho zasahovania do chodu vecí tak, aby fond znefunkčnil. Projekty na folklórne festivaly nemôžu byť vyhodnotené, čo vedie k zdržaniu rozhodovania o dotáciách," vyhlásila ministerka, ktorá za tým vidí rozohrávanie mediálnych hier aktivistov, ktorí idú "brutálnym a nechutným spôsobom" proti rezortu kultúry.

Počas tlačovej konferencii opakovane kritizovala médiá. Pýtala sa, prečo neinformovali o tom, ako dopadol bývalý riaditeľ SND Matej Drlička na výberovom konaní do Divadla P. O. Hviezdoslava. "Hanbíte sa za to, že skončil na poslednom, šiestom mieste vo výberom konaní? Tento pán Drlička, ktorý odišiel zo SND ako ´top manažér´ a potom robil operácie proti ministerstvu, skončil posledný a nakoniec ho ani jeho vlastní nepodporili," povedala.

Z účelového konania obvinili Špotáka aj predseda Rady FPU

Predseda Rady FPU Matúš Oľha taktiež obvinil Špotáka z účelového konania, ktorým bráni vyhodnoteniu žiadostí a prideleniu dotácií. Mieni, že Špoták brojí proti zmenám, ktoré priniesla zmena zákona. "Manažment FPU nerešpektuje základnú myšlienku zákona, že riaditeľ a kancelária predstavujú výkonnú zložku vo fonde a rada riadi a rozhoduje o dotáciách," upozornil Oľha.

Potvrdil, že Špotáka žiadal o sprístupnenie žiadostí o dotácie na folklórne podujatia tak, aby o nich mohla rada čo najrýchlejšie rozhodnúť. Argumentoval uplynutím zákonnej lehoty na vybavenie žiadostí. "Pán Špoták to odmietol s tým, že je to protizákonné, naďalej trvá na tom, že najskôr sa musí so žiadosťami oboznámiť komisia, a to i napriek tomu, že rozhodovať bude až samotná rada," priblížil Oľha. "Pánovi Špotákovi nejde o uvoľnenie peňazí, ale o kauzu," vyhlásil.

Riaditeľ odboru práva ministerstva kultúry Peter Nemec na základe právnej analýzy upozornil, že Špoták si nesplnil svoje zákonné povinnosti pri kreovaní komisie ani pri zabezpečení všetkých náležitostí pre rozhodnutie rady o podaných žiadostiach. "Odporúčame rade zaviazať uznesením riaditeľa, aby jej predložil žiadosti o dotáciu," uviedol.

Ministerka i predseda rady FPU zopakovali, že v súčasnosti potrebuje rada súčinnosť riaditeľa. "Chceme urobiť všetko, aby sa situácia čo najskôr vyriešila a peniaze odišli príjemcom, deklarovali nevylučujúc prijatie "iného riešenia". Stav v FPU a najmä situácia v programe a vo výzve na podporu tradičnej kultúry a folklóru bola témou výmeny medzi vedením rezortu kultúry a FPU už minulý týždeň. Obe strany sa navzájom obviňujú zo zodpovednosti za prieťahy vo vyhodnocovaní žiadostí.

Reakcia kancelárie FPU na obvinenia ministerky

Kancelária Fondu na podporu umenia sa dôrazne ohradila voči tvrdeniam rezortu kultúry, v ktorých spolu s radou fondu obvinili riaditeľa a kanceláriu fondu z nečinnosti pri riešení situácie s omeškaním rozhodnutia o podpore vo viacerých výzvach. 29 z 31 zamestnancom sa podpísalo v spoločnom vyhlásení, v ktorom stoja za riaditeľom fondu Róbertom Špotákom.

"Riaditeľ, aj my, zamestnankyne a zamestnanci, znášame od začiatku platnosti novely zákona o fonde nestabilitu a chaos, ktoré majú priamy dopad na našu prácu. Opakované neúčasti nominantov ministerstva kultúry na zasadnutiach rady a ich neodborné rozhodovanie má za následok výrazné posuny a omeškanie všetkých procesov, nepredvídateľnosť našej práce a nemožnosť akéhokoľvek dlhodobejšieho plánovania. Napriek tomu investujeme obrovské množstvo našej energie na zabezpečenie riadneho chodu kancelárie a znižovanie dopadov tejto situácie na žiadateľov a žiadateľky. Denne im vysvetľujeme zmeny a posuny, hľadáme možnosti, ako im v súčasnej situácii pomôcť, oslovujeme a presviedčame členov a členky odborných komisií, aby sa zúčastňovali zasadnutí a podobne," uvádzajú s tým, že Špoták aktívne riadi riešenie všetkých vzniknutých problémov a vždy hľadá zákonné cesty ako zabezpečiť čo najplynulejší chod organizácie.

Vyzývajú preto ministerstvo kultúry a radu fondu, aby prestali šíriť zavádzajúce informácie a prenášať zodpovednosť za vzniknutú situáciu na riaditeľa a kanceláriu fondu. "Zástupcovia rady fondu navyše vyvíjajú nátlak na to, aby im kancelária umožnila rozhodnúť o pridelení podpory bez hodnotenia žiadostí odbornými komisiami. Takéto konanie je v príkrom rozpore so zákonom, ako aj niekoľkými vnútornými predpismi fondu, ktoré navrhla a schválila samotná rada až po zmene zákona. Ide o ďalší z mnohých návrhov rady na nerešpektovanie alebo priame porušovanie zákona a vnútorných predpisov fondu," pokračujú s tým, že ako zamestnanci kancelárie FPU odmietajú participovať na takýchto praktikách a v prípade ich pokračovania zvážia výpovede.

Vyzývajú preto radu, aby začala rešpektovať zákon, vnútorné predpisy a procesy fondu. "Tento list podpisujeme preto, že nám záleží nielen na tejto inštitúcii, ale najmä na žiadateľoch, žiadateľkách a celkovo na kultúrnom prostredí na Slovensku," približujú. Fond je dôležitým a moderným nástrojom kultúrnej politiky, ktorý za svoju 10-ročnú existenciu umožnil rozvoj a profesionalizáciu kultúrneho sektora. "Obávame sa však, že pokračovanie súčasného prístupu zo strany rady a ministerstva kultúry povedie k jeho rozpadu," konštatujú v závere listu.

Žilinka podal dva protesty, reakcia ministerky

Prokurátor Generálnej prokuratúry SR Maroš Žilinka podal 1. apríla 2025 dva protesty proti opatreniam ministerky kultúry SR. Týkajú sa vymenovaní Petra Grutku za člena rady Fondu na podporu umenia a Adriany Tomičovej za členku rady FPU. Podnety na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministerky kultúry podal právnik Michal Lipták v mene Otvorenej Kultúry!. Ak ministerka protestom nevyhovie, prokurátor môže do dvoch mesiacov podať správnu žalobu na Správnom súde v Bratislave. V takom prípade bude musieť ministerka kultúry obhájiť pred súdom a vysvetliť, prečo vymenovala do rady Fondu osoby v rozpore so zákonom, čo samozrejme obhájiteľné nie je.

Ministerka kultúry na svojej utorkovej tlačovej konferencii k protestu prokurátora uviedla, že menovaní členovia spĺňajú všetky zákonom stanovené požiadavky. "A keďže sme si tým stopercentne istí, pokojne sa môže aj súdiť," vyhlásila.