Projekt na podporu odľahčenia opatrovateľov zvýšil povedomie o službe a podporilo jej využívanie

minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Odľahčovaciu službu na účel odľahčenia neformálnych opatrovateľov, ktorí sa starajú o zdravotne znevýhodneného člena rodiny, v tomto roku využilo 88 osôb. V porovnaní s vlaňajškom ide podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o 30 % nárast. Tieto dáta podľa rezortu ukazujú, že spustenie projektu na podporu odľahčenia opatrovateľov v septembri 2024 zvýšilo povedomie o tejto službe a podporilo jej využívanie. MPSVR to uviedlo v reakcii na vyjadrenia opozičného KDH, ktoré kritizovalo doterajšie fungovanie tejto služby.

„Z dostupných údajov Informačného systému sociálnych služieb MPSVR SR odľahčovaciu službu v roku 2024 využilo 233 osôb a v roku 2025 doteraz 88 osôb na účel odľahčenia neformálnych opatrovateľov, ktorí tieto osoby opatrujú v rámci peňažného príspevku na opatrovanie. Dnes v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vidíme 30 % nárast za prvý štvrťrok oproti roku 2024,“ zhodnotil rezort práce.

Ministerstvo pripomenulo, že poskytovanie alebo zabezpečenie odľahčovacej služby patrí do originálnej kompetencie samospráv. Poskytovať alebo zabezpečovať ju má teda obec, mesto či mestský úrad podľa trvalého pobytu opatrovaného. Rezort tiež prízvukoval, že od tohto roka sa rozšírila veková kategória poskytovanej služby aj pre dospelých a seniorov. „Štát teda finančne prispieva na úhradu za odľahčovaciu službu a preplatí vynaložené náklady. Projekt bol konzultovaný so zástupcami neziskových organizácií, ako aj s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, aby sme zároveň zvýšili o túto službu záujem,“ uviedlo MPSVR.

Odľahčovacia služba bude flexibilnejšia

Podľa rezortu jeho zámerom je v rámci pripravovanej reformy sociálnych služieb spolu s odborníkmi odľahčovaciu službu prehodnotiť a nastaviť ju flexibilnejšie pre potreby samotných opatrovateľov a osoby odkázané na opatrovanie v ich domácom prostredí. „Prvé zmeny sa uskutočnili už novelou zákona o sociálnych službách, ktorá je účinná od decembra 2024. Ňou sa umožnilo v prípade odľahčovacej služby, ktorá sa poskytne terénnou alebo ambulantnou formou, jej efektívnejšie využitie podľa individuálnych potrieb. Ročne ide o 360 hodín jej poskytovania, pričom sa nebude brať do úvahy počet konkrétnych dní, ale hodín,“ doplnilo MPSVR.

Opozičné KDH v utorok (15. 4.) kritizovalo fungovanie odľahčovacej služby. Podľa ich zistení služba nie je prístupná pre všetkých, ako to bolo avizované. Od septembra 2024 službu podľa KDH využilo osem ľudí, no zákonný nárok na jej refundáciu splnilo len sedem. Upozornili aj na podmienky pre prijímateľov tejto služby, podľa ktorých si najprv opatrovatelia musia odľahčovaciu službu zaplatiť a až potom im ju štát spätne preplatí.