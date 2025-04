Minister Drucker v New Yorku pozval globálnych lídrov v oblasti umelej inteligencia do Bratislavy

minister školstva SR Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister školstva SR Tomáš Drucker počas pracovnej cesty v USA potvrdil ambíciu Slovenska stať sa lídrom v zodpovednom a zmysluplnom využívaní umelej inteligencie v školstve. Zároveň pozval globálnych lídrov na novembrový summit o umelej inteligencii (AI) do Bratislavy. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu ministerstva.

Po sérii rokovaní v Bruseli absolvoval Drucker viacero stretnutí v New Yorku. Stretol sa s predstaviteľmi Kostariky a Singapuru, so zástupcami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), OSN a medzinárodných spoločností. Spoločne sa zhodli na tom, že AI mení pravidlá hry a menšie štáty môžu byť flexibilnejšie, rýchlejšie a odvážnejšie v jej zapájaní do vzdelávania.

„Teraz je ten moment, keď sa musíme pohnúť dopredu a nastaviť jasné pravidlá pre využívanie AI vo vzdelávaní. Našou prioritou je použiť AI v prospech učiteľov, žiakov a škôl. Aj z týchto stretnutí je jasné, že to nie je len vízia, ale reálna možnosť,“ vyhlásil Drucker.

Slovensko chce byť lídrom v prepojení AI a vzdelávania

Námestník generálneho tajomníka OSN Amandeep Gill, ktorý pôsobí ako osobitný vyslanec pre digitálne technológie, ocenil aktívny prístup Slovenska a jeho ambíciu stať sa medzinárodným centrom pre prepojenie umelej inteligencie a vzdelávania. Spoločne s Druckerom diskutovali o kľúčových témach pripravovaného novembrového summitu v Bratislave.

O summite v Bratislave informoval minister slovenského diplomata, námestníka generálneho tajomníka OSN pre Európu, strednú Áziu a Ameriku Miroslava Jenču. Téma AI a ľudského rozvoja bola hlavnou témou aj na stretnutí s Pedrom Conceicaom z Rozvojového programu OSN. V New Yorku šéf rezortu školstva rokoval aj zo zástupcami spoločností Microsoft a Amazon.

Minister sa zúčastnil aj na formáte „Svetovej kaviarne“ počas Mládežníckeho fóra ECOSOC v New Yorku. Diskutoval tam s predstaviteľmi OSN a mladými lídrami z celého sveta o mládežníckej politike, inováciách a potrebe silného medzigeneračného dialógu.