Nový minister Migaľ po nástupe na MIRRI: V Hlase ostalo viacero nespokojných, teraz je to už len na nich!

Migaľ v rozhovore popísal, aké je to sledovať rokovanie vlády z pohľadu bývalého novinára. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Mnohí ho donedávna poznali z televíznych obrazoviek ako redaktora politického diania na Slovensku, no časy sa definitívne zmenili. Jeho kandidatúra v tričku Hlas-SD spôsobila, že sa po roku a pol dokonca dostal do ministerského kresla. Samuel Migaľ priznal, že mu funkcia prihrala dávku zodpovednosti, no nekompromisne utrpelo aj jeho súkromie. Funkciu však už nezastáva ako člen Hlasu-SD, čo je tiež jednou z tém, ktorú vo videorozhovore rozvil nový minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).

Na politickej scéne ste určite úkazom. Ak vezmeme do úvahy postavy ako Erik Tomáš či Gábor Grendel, vy ste sa za rekordne krátky čas stali dokonca ministrom. Ako ste sa v novom rezorte zabývali?

- Hovorím tomu "instantný kurz politiky v sáčku". Celé je to veľmi rýchle. Život priniesol v tak krátkom čase rôzne politické výzvy. Na druhej strane som aj rád, pretože napriek tomu, že som očakával nejaký politický vývoj, dnes som už v pozícii ministra. Ide o veľmi zložitú a náročnú funkciu. Musím však povedať aj to, že v našom novom tíme je veľa skvelých ľudí. Situácia je potom podstatne jednoduchšia, keď sa máte o koho oprieť.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Keďže ste najčerstvejším prírastkom do vlády, natíska sa otázka – ako to tam prebieha a ako na vás reagujú kolegovia v kabinete?

- Je to veľmi profesionálna atmosféra. Očami bývalého novinára je určite zaujímavé sledovať pohľad "z druhej strany". Musím povedať, že premiér Robert Fico vedie rokovania vlády na veľmi profesionálnej úrovni. Vyžaduje profesionálny a hlavne pripravený prístup zo strany ministrov. Veľmi to oceňujem, pretože tak by to malo podľa mňa aj fungovať.

S predsedom SNS Andrejom Dankom ste očividne našli spoločnú reč na zrušení transakčnej dane. Prečo sa k nej teraz staviate odmietavo, keď ste za ňu v októbri minulého roka aj s vaším kolegom Radomírom Šalitrošom zahlasovali?

- Urobili sme to aj preto, lebo sme videli, ako tu bačovala predchádzajúca vláda. Videli sme, ako nezvládla riadenia pandémie covidu a aj preto zaťala veľkú sekeru do verejných financií. Preto je nutné konsolidovať. Je to nutné aj pri vzťahu k Európskej únii, pretože taká požiadavka zo strany únie prišla. V tom čase prišiel do parlamentu celý balík ekonomických opatrení, vrátane transakčnej dane.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Dnes sa však ukazuje, že transakčná daň nie je úplne šťastným nástrojom. Nejde ani tak o jej benefity, z ktorých by čerpala štátna kasa, ale ide o to, že nemáme presne a jasne zadefinované pravidlá. Nevieme koľko, kto, kde a ako ju má odvádzať. Ukazuje sa, že to bude vážny problém. Preto je to naozaj záležitosť, ktorou sa treba zaoberať a nájsť rozumný spôsob ako ju buď zjemniť alebo k nej nájsť vhodnú alternatívu.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

V rozhovore sa tiež dozviete:

Ako Migaľovi ovplyvnil súkromný život nástup do funkcie

Prečo si myslí, že čerpanie eurofondov bolo za Richarda Rašiho katastrofálne

Aké má vzťahy s predstaviteľmi Hlasu-SD

Či v Hlase-SD ešte zatiaľ driemu aj ďalší potenciálni rebeli

Ako reaguje na výrok poslanca Ľubomíra Galka, ktorý mu "predpovedal" basu

VIDEOROZHOVOR si môžete pozrieť TU: