Otvorená spoveď Cigánikovej pred kľúčovým kongresom SaS: Tento MUŽ ma zranil a sklamal!

BRATISLAVA - Jej primárnym zameraním je zdravotníctvo, ktoré mala svojho času dokonca pod kontrolou ako vedúca zdravotníckeho parlamentného výboru. Už roky kope za politický "tím" Slobody a Solidarity, no priznáva, že posledné udalosti už vyčerpávajú aj ju. Optimizmus ju však neopúšťa, no dodáva, že ju nepríjemne prekvapili slová najnovšej posily liberálov - Štefana Hamrana. Ten rozhodne neskrýva svoje antipatie voči čestnému predsedovi Richardovi Sulíkovi a ani voči nej samotnej. Tieto ale aj ďalšie témy v rozhovore prediskutovala opozičná poslankyňa Jana Bittó Cigániková.

Skončili sa nám takzvané parlamentné prázdniny, ktoré sa natiahli na niekoľko mesiacov. Ako ste to obdobie prežívali vy?

- Okrem toho, že som poslankyňa, tak chodím aj do druhej práce v nemocnici a študujem. Ten čas som však strávila aj premýšľaním nad tým, ako nám táto koalícia sľubovala pokoj a či sú vlastne iní ako Igor Matovič. Sú to totiž rovnaké rozbroje, rovnaká medzinárodná hanba. Akurát sú ešte horší v tom, že stíhajú aj za tie nečasté rokovania parlamentu narobiť veľké škody krajine a ľuďom. Je mi z toho smutno, ale holt, je to demokratická voľba občanov.

V parlamente nastala pomerne netradičná situácia, museli ste hlasovať rukami. Čo sa stalo?

- Nefungovalo hlasovacie zariadenie. To spôsobilo, že celý parlament nemohol hlasovať po novom. Aj sme sa smiali na tom, že v tomto prípade za to mohol zase poslanec OĽaNO (dnes hnutie Slovensko, pozn. red.), podobne ako v minulosti. Vtedy išlo o poslanca Róberta Haláka, ktorý prepájal káble medzi dvoma dierkami a na týždeň "odstavili" parlament. Tu sa to, našťastie, podarilo veľmi rýchlo vyriešiť, vynašli sme sa a hlasovali sme rukami (smiech). Boli sme z toho takí trochu rozjarení a bolo to možno aj zaujímavé. Toto skutočne ťažko vyčítať koalícii, či pánovi Krajčímu.

Ako sa vyvíjala situácia v opozícii počas týchto takzvaných prázdnin? Zaznamenali ste nejaké zmeny?

- Nemyslím si, že sa to teraz za tých pár mesiacov nejako zmenilo. Popravde, zažívam asi najlepšiu spoluprácu za moju politickú kariéru, čo sa týka opozície, ak nerátam hnutie Slovensko Igora Matoviča. To je opozícia v opozícii... Inak je tá spolupráca korektná, a to aj napriek tomu, že sme úplne odlišní. Vieme si nájsť témy, ktoré nás spájajú. Môžem menovať zdravotníctvo, školstvo, financie, spravodlivosť. To, čo má zaráža, je fakt, že líder opozície (Progresívne Slovensko, pozn. red.) na môj vkus trochu spí.

Nemala by sa opozícia pri parlamentných schôdzach vyhýbať istým absenciám, keď ide o dôležité zákony a koalícia dosť výrazne lavíruje na krehkej väčšine? Narážam aj na zákon Roberta Kaliňáka o žandárskom zbore, ktorý len vďaka jedinému hlasu prešiel do druhého čitania. Vieme, že vy a aj pani Anna Záborská (hnutie Slovensko) ste mali síce naplánované absencie, no nie je aj tento príklad mementom do budúcna?

- V ten deň som mala naplánované niečo, čo z dlhodobého hľadiska nebolo možné odkladať. Chorá som nebola. Na druhej strane musím povedať, že trošku ma prekvapilo, že aj prítomní poslanci nehlasovali. Jasné, že ma to mrzí, jasné, že by to tak nemalo byť, ale nikto s tým dopredu nerátal, no opozičných poslancov bolo v podstate dosť. Takáto situácia by nenastala, keby hlasovali všetci. Ono sa to potom všetko prejavilo až po hlasovaní.

