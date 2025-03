Plénum ukončilo rokovanie debatou o vysokoškolákoch: Zíde sa opäť v utorok

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Parlament bude v 33. schôdzi pokračovať po víkende od utorka 1. apríla. O 8.00 h sa majú poslanci zísť na mimoriadnej schôdzi k návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Opozícia žiada jeho odchod, pretože v majetkovom priznaní neuviedol vlastníctvo domu v Chorvátsku.

Následne majú poslanci pokračovať v riadnom rokovaní. Na programe majú návrh nového zákona o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci. Ministerstvo hospodárstva by tak malo získať možnosť prístupu k sociálno-ekonomickým údajom obyvateľov, na základe ktorých posúdi potrebu kompenzácií nákladov na energie. O návrhu by mali rokovať v skrátenom konaní. Nasledovať budú ďalšie návrhy z dielne rezortu hospodárstva. Prebrať majú aj návrhy z dielne rezortu práce. V utorok by malo prísť na rad aj hlasovanie o prebratých bodoch, okrem iného aj o vládnych novelách z dielne ministerstva cestovného ruchu a športu.