Hnutie Slovensko vyzýva Žilinku! Má dokončiť celý svoj mandát

BRATISLAVA - Opozičné hnutie Slovensko vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby dokončil celý svoj mandát až do roku 2027. V súvislosti s vo štvrtok (27. 3.) schváleným výsluhovým dôchodkom pre generálneho prokurátora, ktorý by dostal aj v prípade, že nedokončí funkčné obdobie, to na tlačovej konferencii v piatok vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ).