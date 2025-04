Schôdzu k odvolaniu Kaliňáka neotvorili! Pokúsia sa o to znova v stredu: Opozícia kritizuje koalíciu

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Návrh na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu obrany podala opozícia. Iniciovali ho opoziční poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Kaliňákov odchod žiadajú, pretože v majetkovom priznaní neuviedol vlastníctvo vily v Chorvátsku. Upozornili na porušenie zákona.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok nerokovali o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD). Pri otváraní schôdze neboli ani na druhý pokus uznášaniaschopní. V sále sa ich ako prítomných prezentovalo iba 68, nie potrebná nadpolovičná väčšina. Plénum sa o návrhu pokúsi rokovať opäť v stredu (2. 4.), na kedy sa presunul začiatok schôdze.

Odvolávanie šéfa rezortu obrany iniciovali opoziční poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Kaliňákov odchod žiadajú pre neuvedenie vlastníctva vily v Chorvátsku v majetkovom priznaní. Upozornili pritom na porušenie zákona. Volali po vyvodení politickej zodpovednosti. „Kaliňák do svojho majetkového priznania vedome neuviedol luxusnú vilu v hodnote asi dva milióny eur na exkluzívnom pozemku na chorvátskom pobreží, ktorú oficiálne vlastní jeho manželka. Ústavný zákon však takéto zatajovanie nepripúšťa,“ skonštatovali predkladatelia. Tvrdia, že pre krajinu a bezpečnosť je ohrozením „mať na čele ministerstva obrany človeka, ktorý porušuje zákon a koná takto necharakterne“.

Kaliňák už skôr vysvetlil, že nehnuteľnosť jeho manželky v majetkovom priznaní neuviedol, pretože chcel chrániť súkromie rodiny. Poukázal pri tom na to, že jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu nehnuteľnosti a jeho rodina si ju mohla dovoliť vzhľadom na jeho dlhoročnú podnikateľskú činnosť. V tejto súvislosti tiež hovoril o zásahu do súkromia jeho rodiny zo strany opozície.

Opozícia vyčíta koalícii, že zablokovala rokovanie o odvolávaní Kaliňáka

Opozícia vyčíta koalícii, že v utorok zablokovala mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Minister má podľa opozičných poslancov odísť z funkcie, pretože v majetkovom priznaní neuviedol vlastníctvo domu v Chorvátsku. Zdôraznili, že koalícia nerešpektuje demokratické pravidlá.

Odvolávanie iniciovalo hnutie Slovensko a predsedníčka Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Poslanec Igor Matovič na tlačovej konferencii vyčítal Kaliňákovi, že neprišiel na schôdzu a neumožnil opozícii rokovať o návrhu na odvolanie. Pripomenul, že aj v predchádzajúcich mesiacoch koalícia nepodporila rokovanie o odvolávaní iných ministrov. Všetky návrhy sa preto posúvajú na neskôr. Zopakoval, že ústavný zákon jednoznačne hovorí, že pri výkone funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným. "Aký iný dôkaz potrebujeme na to, že Robert Kaliňák porušil vedome ústavný zákon. A on sa tým zároveň aj chváli a hovorí, že by to urobil aj znova. Čiže zatajil dvojmiliónovú vilu, zároveň hovorí, že by to urobil aj znova, to znamená nič iné, iba že spáchal vedomý podvod," tvrdí Matovič.

Remišová si myslí, že minister sa otvorene vysmial rešpektovaniu zákonov. Pripomenula, že Kaliňák na ňu podal podnet na výbor. Zdôraznila, že nemohla vyzradiť majetkové pomery jeho rodiny, keďže v majetkovom priznaní neboli. Členovia výboru podľa nej nie sú zaviazaní mlčanlivosťou, takže môžu hovoriť o všetkom, čo sa preberie na zasadnutí výboru. V utorok budú na výbore riešiť tri podnety na Kaliňáka, jeden je od Nadácie Zastavme korupciu a dva od opozičných poslancov. Zároveň majú riešiť podnet na Remišovú. "Čiže dnes sa budú otvárať konania, následne, keď budú konania otvorené, verejní funkcionári majú desať dní na vyjadrenie, to znamená, že ja pošlem svoju argumentáciu a každý, voči komu sa vedú podnety, môže poslať svoju argumentáciu," priblížila. O konaniach sa má rozhodovať na ďalšej schôdzi, približne o mesiac. Hlasovať by sa malo aj o prípadnej pokute.

"Koaliční poslanci opäť odignorovali schôdzu parlamentu, ktorú zvolala opozícia. Robia to pravidelne, úplne kašlú na demokratické pravidlá," skonštatoval v stanovisku šéf opozičného PS Michal Šimečka. Kaliňák podľa neho konal neospravedlniteľne a neobhájiteľne. "Uprednostnil vlastné záujmy a záujmy svojej rodiny pred ústavným zákonom a tvári sa, že je to úplne v poriadku. Dokonca opakuje, že by to urobil znova. Aký tým dáva príklad ľuďom?" pýta sa.

V utorok ráno sa pri úvode mimoriadnej schôdze k odvolávaniu Kaliňáka ani na druhý raz neprezentovalo dostatok poslancov. Ďalší pokus o otvorenie schôdze bude v stredu (2. 4.) ráno. Opozícia kritizovala, že Kaliňák neuviedol v majetkovom priznaní vilu v Chorvátsku, ktorú vlastní jeho manželka. Ústavný zákon podľa nich takéto zatajovanie nepripúšťa.

Kaliňák už skôr vysvetlil, že nehnuteľnosť jeho manželky v majetkovom priznaní neuviedol, pretože chcel chrániť súkromie rodiny. Poukázal pri tom na to, že jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu nehnuteľnosti a jeho rodina si ju mohla dovoliť vzhľadom na jeho dlhoročnú podnikateľskú činnosť.