Opozícia po výskyte ohnísk slintačky a krívačky SOPTÍ: Babráctvo, šírenie hnusoby a idú po krku aj Takáčovi

Opozícia reaguje na vládne kroky pri slintačke a krívačke. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Už dávno Slovensko tak často nepočúvalo výrazy ako 'bezpečnostné opatrenia, epidémia, nebezpečenstvo, krízový štáb' a podobne. Krajina v týchto dňoch podľa premiéra čelí ohrozeniu národnoštátnych záujmov a v hre je aj značné ekonomické ochromenie štátu. Nevyčísliteľné škody, ktoré spôsobil príchod slintačky a krívačky na náš dobytok, sa ešte naplno ani neprejavili, no v týchto hodinách už nahlas kričí a vládu z nekompetentnosti obviňuje aj značná časť opozície. Ich reakcií je skutočne mnoho. Niektoré sú ostré, iné jemnejšie, no o to viac konštruktívne.