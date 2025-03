Slovná vojna: Národniari nechcú Demokratov v parlamente, je to partizánčina, Galko SNS nič nedaroval

Farkašovkého vytočila prítomnosť nezvolených politikov na tlačovke v NR SR. (Zdroj: Facebook/Demokrati, TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Po veľkom návrate do Národnej rady sa poslanci koalície, opozície (a aj tej mimoparlamentnej) opäť prepli do aktívneho módu. To so sebou prináša tlačové správy, verejné výstupy v press centre parlamentu a všetky činnosti s tým súvisiace. Majú však všetci nárok na vystupovanie v tlačovej miestnosti Národnej rady? Práve túto otázku vo veľkom riešia národniari z SNS, ktorí rozbehli ofenzívu voči mimoparlamentným Demokratom, ktorých v pléne reprezentuje len Ľubomír Galko.

archívne video

Eduard Heger, Juraj Šeliga a Ľubomír Galko k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Práve Galko z princípu aktuálneho znenia rokovacieho poriadku využíva tlačovú miestnosť na to, aby v sprievode svojich spolustraníkom verejnosti komunikoval viaceré posolstvá. Jeho kolegami na tlačovke sú potom často členovia Demokratov ako Jaroslav Naď, Eduard Heger či Juraj Šeliga.

Naďovci pri Galkovi na tlačovke vytočili Farkašovského

Práve vystupujúca trojica Galko, Naď a Šeliga vytočila Karola Farkašovského z SNS, ktorý rozbehol polemiku o tom, či nie je načase takéto "partizánčiny" ukončiť legislatívnou zmenou rokovacieho poriadku.

"Opozícia dnes “prepašovala” na tlačovku priamo na pôdu NRSR dve viac ako problematické osoby neparlamentného subjektu demokrati Jaroslava Naďa a Juraja Šeligu. Opozícia im umožnila - bez poslaneckého mandátu vystúpiť len preto aby hlava nehlava kritizovali vládu a koalíciu. Opozícia z tieňa svojej pokútnosti nikdy nevystúpi. O to naliehavejší je nový rokovací poriadok, ktorý znemožní podobné partizánčiny. Je potrebný ako soľ," napísal Farkašovský, hoci podobné výstupy sú bežnou praktikou v tejto novinárskej miestnosti už roky a v sprievode zvolených poslancov už pravidelne vystupujú aj neposlanci, či iní odborníci a niekedy aj laická verejnosť.

Občan optimista čakal, že parlamentná opozícia sa začne správať KOREKTNE. Občan realista vidí, že sa správa... Posted by Karol Farkašovský on Tuesday, March 25, 2025

Viem, prečo to robia, tvrdí Galko

Galko po kritickom výstupe Farkašovského z SNS na sociálnej sieti adekvátne reagoval a dodal, že údajne vie, čo je za tým. Farkašovský podľa Galka "ťažšie rozdychával" zverejnené videá z rokovania zahraničného výboru. "Medzi čudne do zeme klopiacimi zrak pri hlasovaní za bol aj inak vcelku nenápadný poslanec SNS Farkašovský. (..) Chalanko asi ťažšie rozdýchaval, že som zverejnil, čo je zač a tak prišla odplata. Oprášil staršiu myšlienku zakázať mi vystupovať s Demokratmi na tlačovkách v parlamente. Vraj tak treba upraviť rokovací poriadok, aby iba členovia poslaneckých klubov a strán, čo prešli voľbami tam mohli mať tlačovky," napísal Galko.

Nedávno som zverejnil dve videá z priebehu rokovania Zahraničného výboru o vyslaní našich vojakov do Pobaltia a Poľska,... Posted by Ľubomír Galko on Sunday, March 30, 2025

Galko je vraj na alternatívu a možnosť, že Demokratov takýmto spôsobom "vyženú" z parlamentu pripravený. "My sa prispôsobíme. Ak nás vyženú z parlamentu, budeme robiť tlačovky pred parlamentom. Kabáty máme a nie sme z cukru. To, že im takto ležíme v žalúdku, indikuje, že sú si už aj oni vedomí, že sa tu formuje alternatíva, ktorá tu spraví po najbližších voľbách poriadky a Demokrati budú jej neoddeliteľnou súčasťou. Trocha vetra, či dažďa alebo iného nepohodlia nás v snahe pričiniť sa o to a dosiahnuť to určite nepribrzdí," uzrozumel svojským spôsobom verejnosť Galko.

Farkašovský mal možnosť invervenovať, ozrejmil Dostál z SaS

Parlamentným expertom na výklad rokovacieho poriadku je už dlhé roky vnímaný poslanec klubu SaS Ondrej Dostál. Mal teda k tejto problematike čo povedať. "Je škoda, že SNS bola jednou z dvoch parlamentných strán, ktorej zástupcovia sa nezúčastňovali na činnosti pracovnej skupiny pre prípravu novely zákona o rokovacom poriadku, hoci bola na jej stretnutia pozývaná. Ak by sa zúčastňovala, pán poslanec Farkašovský by sa možno dozvedel, že na pracovnej skupine sme sa podobným podnetom zaoberali. A dospeli sme k záveru, že táto vec nepatrí do novely rokovacieho poriadku, pretože rokovací poriadok upravuje rokovanie parlamentu, nie tlačové besedy," uzemnil poslanec liberálov Farkašovského.

Ondrej Dostál (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Využívanie tlačovej miestnosti je podľa neho vecou Kancelárie NR SR a je upravené prevádzkovým poriadkom, ktorý vydal vedúci kancelárie. "Ten pripúšťa, aby si poslanci na tlačové besedy prizývali aj hostí. Považoval by som za nelogické a nesprávne, ak by poslanci takúto možnosť nemali mať. Je normálne, ak si poslanci na tlačovú besedu prizvú expertov, zástupcov spolupracujúcich organizácií, ako napr. Jednota dôchodcov, alebo aj iných predstaviteľov svojej politickej strany, ktorí nie sú poslancami NR SR," uviedol početné príklady Dostál.

Na tlačových konferenciách sa už neraz objavil aj Michal Kotian z Jednoty dôchodcov Slovenska. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Dvojitý meter?

Podľa neho by sa táto súčasná podoba rokovacieho poriadku mala zachovať. "Je zvláštne, že pána poslanca Farkašovského vyrušuje, ak si pán poslanec Galko prizýva na tlačové besedy svojich kolegov z opozičnej strany Demokrati, ale necháva ho chladným, keď sa v tlačovej miestnosti konajú tlačové besedy koaličnej politickej strany Národná koalícia, ktorá tak isto nezískala ako politická strana vo voľbách samostatné zastúpenie v NR SR, ale jej kandidáti boli za poslancov zvolení na kandidátnej listine SNS," uzavrel túto situáciu prirovnaním Dostál.

Pavol Ľupták, Rudolf Huliak a Ivan Ševčík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)