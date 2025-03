Novela zákona o neziskových organizáciách vyvoláva obavy: Niektoré organizácie ju kritizujú, iné vítajú

SNS (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Platforma pre demokraciu skritizovala napríklad zámer ustanoviť mimovládne neziskové organizácie (MNO) dostávajúce prostriedky od orgánov verejnej správy ako povinné osoby. Hovorila o zvýšení administratívnej záťaže. "Ak malé občianske združenie dostane dotáciu od obce 3000 eur na zorganizovanie detského letného tábora, stáva sa povinnou osobou a to aj bez toho, aby mala zamestnancov či osoby, ktoré takéto infožiadosti budú vybavovať. Pričom infožiadosť sa môže týkať farby tričiek na tábore, ktoré neboli platené z verejných zdrojov, ale občianske združenie bude musieť vypracovať kvalifikovaný podnet na obec, ktorá musí vydať rozhodnutie o nesprístupnení informácie, keďže nejde o informáciu o hospodárení s verejnými zdrojmi," poznamenala. Upozornila tiež na to, že financovanie z verejných zdrojov je možné len na základe povinne zverejňovanej zmluvy.

Námietky k úprave výkazom

Námietky vyjadrila aj k úprave k výkazom. Poukázala na to, že sa v nich majú uverejňovať aj údaje o členoch orgánov organizácií. "Nie je jasné o aké orgány ide, lebo štatutárny zástupca je už teraz v registri MNO, ak napríklad pôjde o valné zhromaždenie, na ktorých bývajú všetci členovia združenia alebo ich zástupcovia, tak môže ísť o dlhé zoznamy ľudí a v podstate štát získa zoznam osôb, ktoré využívajú svoje ústavou garantované právo na združovanie a ešte tento zoznam osôb bude aj verejne dostupný. Je to zásah do práva na súkromie týchto osôb," podotkla. Kritizovala tiež návrh v oblasti regulácie lobingu. Upozornila na nejasný a neurčitý pojem lobing. Poukázala tiež na to, že sa to nevzťahuje na všetky organizácie, ale niektoré z toho navrhovatelia vyčlenili.

Jednota dôchodcov navrhované zmeny podporuje

Jednota dôchodcov Slovenska a Inštitút sociálnej demokracie kritiku platformy odmietli. Navrhované zmeny podľa nich prispejú k vyššej transparentnosti mimovládneho sektora. Upozornili pritom na to, že úprava sa týka primárne politicky aktívnych organizácií, nie bežných občianskych združení. "Ak mimovládne organizácie preukázateľne ovplyvňujú politický a mediálny priestor, ako aj politikov, je prirodzené požadovať rovnakú transparentnosť, aká sa vyžaduje od politických strán či médií - najmä ak sú financované z verejných zdrojov," povedali. Zároveň si myslia, že administratívna záťaž sa zvýši len v prípade politicky aktívnych organizácií, nie malých združení venujúcich sa charitatívnej či komunitnej činnosti.

Privítali tiež zámer kontroly organizácií dostávajúcich verejné financie. Zároveň upozornili na to, že podobné pravidlá, aké sa navrhujú v novele, platia aj v iných demokratických krajinách, napríklad USA. "Preto prirovnávanie návrhu zákona k ruskému zákonu je len ďalšie podnecovanie falošného naratívu s cieľom vyvolať rozbroje v spoločnosti," dodali. Za normálny a v bežnej praxi sa vyskytujúci považujú aj zámer evidencie členov štatutárnych orgánov organizácií. "Nesúvisí so sledovaním občanov," skonštatovali.

Parlament má na najbližšej schôdzi v druhom čítaní rokovať o novele o neziskových organizáciách z dielne SNS. Má priniesť niekoľko zmien, viaceré z nich upravuje pozmeňujúci návrh, ktorý k novele predložil jeden z predkladateľov Adam Lučanský (SNS). Pre neziskovú organizáciu či nadáciu sa má podľa neho zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Jeho obsahom by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.

Regulácia lobingu

Návrh má zaviesť tiež reguláciu lobingu. Organizácie podľa neho budú môcť lobing vykonávať, len ak ho budú mať zapísaný v registri, a každé tri mesiace budú musieť zverejňovať správu o vykonanom lobingu. Navrhujú sa aj tresty za porušenie. Výnimku spod definície lobingu by mali mať odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a športové organizácie. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré ktoré dostávajú prostriedky od orgánov verejnej správy, by tiež podľa pozmeňujúceho návrhu mali byť povinnými osobami. Oproti pôvodnému návrhu by sa však mal vypustiť zámer označovania organizácií prijímajúcich prostriedky zo zahraničia presahujúce 5000 eur za kalendárny rok ako organizácie so zahraničnou podporou.

Predkladatelia navrhované zmeny odôvodnili snahou zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych neziskových organizácií. Chcú tiež odstrániť riziká plynúce z neregulovaného lobingu mimovládnych organizácií.