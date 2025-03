Tak toto ste ešte nevideli! Bizarné vlámanie v supermarkete pobavilo policajtov: VIDEO Hlavne nenápadne

(Zdroj: Repro foto Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )

BRATISLAVA - Bratislavská polícia vyšetruje vlámanie do supermarketu v Ružinove, ku ktorému došlo 13. marca 2025 krátko po druhej hodine ráno. Páchateľ ukradol pokladničnú kasu s hotovosťou nepresahujúcou 700 eur. Policajtov však pobavil zlodejov pokus byť nenápadný - to sa mu však nepodarilo.

Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II objasňujú okolnosti vlámania sa do jedného zo supermarketov v mestskej časti Ružinov, ku ktorému došlo vo štvrtok (13. 3.) v čase krátko po 02.00 h. "Tu sa do priestorov supermarketu dostal páchateľ cez vchodové dvere, ktoré najskôr vypáčil a následne sa snažil nenápadne presunúť k predajnému pultu, odkiaľ zobral pokladničnú kasu s finančnou hotovosťou. So svojim lupom, ktorého hodnota nepresiahla sumu 700 €, opäť nenápadne opustil predajňu," informuje polícia, ktorá podotkla, že počas celého jeho konania ho však snímali bezpečnostné kamery.

Hlavne nenápadne! Bizarné vlámanie v supermarkete pobavila policajtov: Prečo chodí štvornožky? (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )

V tejto veci začal poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II trestné stíhanie pre trestný čin krádeže spáchanej formou vlámania, za čo páchateľovi v prípade preukázania viny pred súdom hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

Polícia apeluje na občanov, ktorí disponujú akýmikoľvek informáciami, ktorými by mohli napomôcť objasniť okolnosti skutku, pripadne poznajú totožnosť páchateľa, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.