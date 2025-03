PANIKA v českom parlamente: Na záchodoch pátrali po zbrani! Na vine je údajný poradca bývalej ministerky!

Asistent Heleny Valkovej spôsobil ohromný rozruch. (Zdroj: TASR/AP, gettyimages.com)

PRAHA - Českou parlamentnou scénou otriasol škandál, ktorý vzbudilo netradičné pátranie na toaletách v samotnej snemovni. Hlavnú úlohu tu hrá poradca poslankyne a bývalej ministerky spravodlivosti za ANO Heleny Valkovej. Podľa všetkého mal práve na záchodoch zabudnúť zbraň a to naštartovalo paniku.

archívne video

Na skutočne bizarný prípad v českej politike upozornil portál CNN Prima News. V budove snemovne sa v utorok 11. marca pátralo po stratenej zbrani. Odložiť si ju tam mal konzultant, ktorý do budovy na Malostranskom námestí prišiel na pozvanie práve poslankyne Válkovej.

Na zbraň však zabudol a keď sa pre ňu vrátil, už po nej nebolo ani stopy. Informáciu televízii potvrdila priamo poslankyňa Válková. Snemovný kancelár Martin Plíšek neskôr informoval, že zbraň sa už našla. "Do parlamentu dorazil poradca pani poslankyne Válkovej, ktorý si na toalete odložil svoju zbraň, ktorú tam zabudol," uviedol zdroj, ktorý v tom čase v budove Poslaneckej snemovne bol. "Keď sa pre ňu za asi pol hodiny vrátil, už tam nebola," doplnil.

(Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

"V snemovni sa naozaj hľadá zbraň, môj hosť si ju mal zabudnúť na toaletách," potvrdila Válková. Parlamentný kancelár informoval, že sa asi po troch hodinách našla, čo potvrdila aj ochranná služba. "Dôvod k bezpečnostným opatreniam pominul. Všetko je v poriadku," vyjadril sa Plíšek.

Nastal výnimočný režim

Kvôli pátraniu po zbrani museli v parlamente zaviesť prísne pravidlá. "Musíme prechádzať bezpečnostnými rámami," posťažoval sa zdroj televízie. "Bolo mi divné, že som pri odchode musela prechádzať bezpečnostnou kontrolou. Ale vôbec sme o tom, čo sa stalo, nevedeli," uviedol ďalší zdroj z vládnej koalície.

Ilustračné foto. (Zdroj: Getty Images)

Jeden z poslancov, ktorý si prial zostať v anonymite, opísal pre televíziu, že "ochranka je všade" a každého vraj šacuje. Válková, vyvrátila pôvodné špekulácie o tom, že zbraň stratil jej asistent. "Nie je to môj asistent, ale je to človek, ktorému som zaisťovala vstup. Potrebovala som konzultácie v oblasti bezpečnosti. Nemá so mnou ale uzavretú žiadnu asistentskú zmluvu," spresnila exministerka Válková.

Prípadom sa zaoberá polícia

Podľa portálu iRozhlas.cz sa už celým incidentom zaoberajú policajné zložky. "Dotyčný tvrdil, že nechal zbraň na toalete na druhom poschodí, pričom sa začalo pátranie a zhruba okolo 19. hodiny sa zbraň našla na toalete pri jedálni," popísal hovorca policajnej ochrannej služby.