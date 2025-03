Policajti prišli k dopravnej nehode: Keď TO uvideli, neverili vlastným očiam... To vážne?!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj )

KOŠICE - Policajti na východe Slovenska riešia bizarný prípad. Auto pri predbiehaní dodávky do nej opakovane narazilo, až nakoniec skončila v priekope. Keď policajti dorazili na miesto nehody, okamžite bolo jasné, prečo osobné auto nezvládlo jazdu a neverili vlastným očiam. Spoločnosť vodičovi robilo narúbané drevo.

"Vodič Škody Octavia sa v prvý marcový deň stal ´pirátom´ ciest v blízkosti obce Drienovec, neďaleko Košíc. S autom plným dreva sa rozhodol pre nebezpečný manéver – predchádzanie dodávky. Pri obiehaní však stratil balans a pravým predným kolesom narazil do stredu dodávky. Následne prišiel ďalší náraz, ktorý poslal dodávku rovno do priekopy, kde narazila do betónového priepustu," informovala košická krajská polícia.

Keď policajti dorazili na miesto nehody, okamžite im bolo jasné, prečo vozidlo nezvládlo jazdu. Vodič, ktorý okrem spolujazdca viezol po strechu naložené drevo, totiž vozidlo extrémne preťažil, čo spôsobilo zlomenie nápravy a vážne ovplyvnilo stabilitu auta. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že technický stav vozidla je pre bezpečnú jazdu na cestách dôležitou súčasťou.

"V dodávke, ktorá sa stala obeťou tohto nezodpovedného šoféra, sa nachádzali dvaja ľudia. Spolujazdkyňa utrpela zranenia s viac ako mesačnou práceneschopnosťou," priblížila polícia s tým, že vodič osobného auta čelí trestnému stíhaniu za ublíženie na zdraví. Policajtov bude zaujímať aj pôvod a cieľ jeho "drevorubačskej zásielky".