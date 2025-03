Žiaci sa búria, rodičia nechápu: Zo školských WC zmizli zrkadlá! Riaditeľ odhalil dôvod bizarného rozhodnutia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WELTON – Každá škola môže mať vlastné pravidlá ohľadne účesov či oblečenia svojich žiakov, no niektoré vzdelávacie inštitúcie zašli v požiadavkách až do kategórie čudných. Riaditeľ strednej školy v anglickom Weltone dal dokonca odstrániť zrkadlá zo študentských toaliet a domnieva sa, že mal na to pádny dôvod. Rodičia žiakov však považujú jeho rozhodnutie za minimálne neštandardné.