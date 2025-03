Hlas-SD zhodnotil svoje doterajšie pôsobenie! Šutaj Eštok prehovoril aj o voľbe nového šéfa parlamentu

strana Hlas-SD (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Každá politika, ktorá chce skutočne pomáhať ľuďom, musí byť postavená na pevných pilieroch, a to je reálne riešenie problémov ľudí. Dodržiavanie sľubov a garantovanie bezpečnosti tak, aby sa krajina dokázala posúvať vpred. V Hlase sa o to dennodenne svojou prácou a svojou politikou usilujeme," uviedol predseda strany Matúš Šutaj Eštok. Eštok zároveň vyzdvihol, že Slovensko získalo najlepšie hodnotenia v rámci pripravenosti krajiny na boj proti nelegálnej migrácii. Priblížil, že SR je ako jeden z mála členských štátov Európskej únie pripravená implementovať kľúčové opatrenia aj z hľadiska posilnenia ochrany našich hraníc.

Tlačová konferencia strany Hlas-SD na tému HLAS pomáha (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ministerka hospodárstva Denisa Saková ďalej uviedla, že na stredajšie (12. 3.) rokovanie vlády SR predkladá materiál, ktorého implementácia by mala zabezpečiť výmenu dát medzi finančnou správou, rezortom hospodárstva a ďalšími registrami a slúžiť tak na nastavenie procesu vyplácania adresnej pomoci namiesto plošnej.

Denisa Saková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Predseda strany dodal, že v súvislosti so súčasnou situáciou je presvedčený, že zvolenie Richarda Rašiho za predsedu Národnej rady SR je kľúčové pre odblokovanie parlamentu a úspešnú spoluprácu koaličných partnerov.

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

inister vnútra tieťž tvrdí, že poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák (Hlas-SD) sa zúčastní na voľbe predsedu parlamentu a má informácie, že pri voľbe podporí ministra investícií a podpredsedu Hlasu-SD Richarda Rašiho.

Priblížil, že k tejto téme bude poobede zasadať koaličná rada. Šutaj Eštok to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii. "Ideme sa porozprávať s našimi partnermi, či už sú poslanecké kluby strany Smer, strany SNS k dispozícii v plnom počte. Za Hlas-SD môžem povedať, že my sme pripravení sa zúčastniť na tejto voľbe aj tento týždeň a vieme garantovať všetky hlasy," ozrejmil Šutaj Eštok. Dodal, že rovnakú informáciu dostal od predsedu strany Smer-SD Roberta Fica a verí, že sa to potvrdí na zasadnutí aj zo strany SNS, že sú v plných počtoch a pripravení sa na voľbe predsedu NR SR zúčastniť.

Minister naznačil, že akonáhle zistia, že majú dostatočný počet poslancov, budú diskutovať o zvolaní mimoriadnej schôdze NR SR.