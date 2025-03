Podpredseda Hlasu neskrýva prekvapenie: Ministrom na MIRRI mal byť Ferenčák a nie Šalitroš

Richard Raši hovoril, že ministrom mal byť Ján Ferenčák. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Je to primátor, je to poslanec župného zastupiteľstva. Pokiaľ tam príde, že bude také rozhodnutie, a nechá expertov na ministerstve pracovať, tak môže byť úspešný. Keď bude mať pocit, že to bude riadiť po svojom, tak Slovensko bude mať problém," povedal Raši o Ferenčákovi. Zdôraznil, že ktokoľvek sa stane ministrom, mal by rešpektovať odborníkov.

Vládna koalícia aktuálne rokuje s trojicou poslancov okolo Samuela Migaľa o ich podpore. Dostať by mohli MIRRI SR.