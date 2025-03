Šutaj Eštok priznal rozchod s migaľovcami: VOĽBY sú opäť v hre, reč prišla aj na Kotlára!

Majerský a Šutaj Eštok narazili na vzájomné mantinely. (Zdroj: reprofoto STVR)

BRATISLAVA - Aj po ďalšom týždni došlo k tradičnej a pravidelnej politickej konfrontácii dvoch táborov. Tentokrát to bolo osadenstvo v podobe šéfa Hlasu-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a predsedu KDH Milana Majerského. Tí sa v niektorých témach síce zhodli, no boli body, kedy si takpovediac skočili do vlasov. Rozdielnosť panovala nielen vo forme vyriešenia aktuálnej vládnej krízy, ale aj v prípade vyzbrojovania Ukrajiny a prípadného ukončenia konfliktu. Nezabudlo sa ani na "kukuričné" závery splnomocnenca vlády Petra Kotlára.

Priznanie koaličnej krízy, Fico musí hasiť problém s migaľovcami

Obidvaja predstavitelia sa stretli v každotýždennej relácii verejnoprávnej STVR Sobotné dialógy. Minister vnútra Šutaj Eštok priznal, že necháva prebratie iniciatívy riešenia konfliktu v koalícii na Roberta Fica. Hovoril to v kontexte, kedy bolo jasné, že jediná nedohodnutá strana sporu sú samotní migaľovci. Šutaj Eštok teraz vyhlásil, že je len na Ficovi, aby našiel politickú zhodu pre ďalšie fungovanie a stabilný počet koalície. "Verím, že sa mu to podarí," povedal vo vysielaní.

"Dnes máme de facto parlamentnú väčšinu," zopakoval minister, aj keď priznal, že so 76 poslancami to nebude práve ideálne a pohodlné vládnutie. Pokiaľ by Národná rada nevedela prijímať prospešné zákony z dielne vlády, je debata o predčasných voľbách podľa šéfa rezortu vnútra legitímna.

"Ak parlament nebude funkčný, vtedy sú legitímne otázky o tom, že sa treba baviť aj o predčasných voľbách. Ak parlament bude sabotovať snahu vlády pomáhať ľuďom, tak je to absolútne legitímne," povedal Šutaj Eštok, ktorý doteraz z pozície predsedu Hlasu-SD predčasné voľby jednoznačne vylučoval.

Ste vláda nezáujmu, obvinil kabinet Majerský

"Ľudí na Slovensku štve to, že rozpory vo vládnej koalícii sú preto, lebo každý chce chrániť svoj flek, svoje teplé miestečko," neudržal sa pri tejto téme predseda KDH Milan Majerský. "Je to vláda nezáujmu. Nezáujmu o zdravotníctvo, školstvo, narastajúcu chudobu, zdražovanie, nezáujmu o budúce generácie," vymenoval Šutajovi Eštokovi verejné problémy šéf konzervatívcov. "Predseda Hlasu už povedal, že pred týždňami zvolia predsedu vlády, ani to sa nenaplnilo. Zrejme to bude až toho 25. marca, kedy dúfam, že aj zvolia šéfa parlamentu, ale zrejme aj tu je rozpor vo vnútri Hlasu o tom, kto má byť predsedom parlamentu," posťažoval sa predseda KDH.

"Je to možno nováčikovská daň. Do budúcnosti si budeme dávať väčší pozor na to, kto dostane priestor na našej kandidátke," priznal pochybenie Šutaj Eštok pri tvorbe kandidátky v roku 2023, čím evidentne narážal na Samuela Migaľa a jeho ďalších rebelujúcich kolegov. Je totiž veľmi veľká šanca, že práve na nich bude stáť a padať výsledok blížiacej sa tajnej voľby predsedu Národnej rady SR. Tým by sa mal stať minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Kotlár prezentoval závery, s ktorými sa nestotožňuje ani jeden

"Dobre viete, že som človek, ktorý je založený na faktoch a ktorý nespochybňuje vedu," povedal na margo posledných záverov splnomocnenca vlády pre riešenia a riadenie pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Ten počas týždňa spôsobil hotovú pohromu vo vedeckej obci, keď verejnosti povedal, že mRNA vakcíny zmenili DNA človeka. Túto úvahu zakončil slovami o tom, že sa teraz polovica Slovákov zmenila na kukuricu.

Výsledky analýzy vakcín proti covidu splnomocnencom vlády Petrom Kotlárom zneistili aj samotného šéfa Hlasu, ktorý pripomienkoval, že tieto slová na rokovaní nezazneli. "Mrzí ma, že pán splnomocnenec neprezentoval tieto závery na vláde. Bol zriadený vyšetrovací tím Covid, a ten prešetruje všetky ekonomické aspekty… Orgány činné v trestnom konaní konajú," doplnil minister Šutaj Eštok

Šéf opozičného KDH Majerský tieto vyhlásenia Kotlára označil stručne za hanbu a sklamanie.

Na rad prišla aj ochrana hraníc Európy

Šutaj Eštok i Majerský vítajú zvolanie okrúhleho stola k téme obrany, ktorý avizuje prezident Peter Pellegrini. KDH sa na ňom zúčastní, podľa Majerského by mali pozvánku dostať všetky parlamentné strany vrátane hnutia Slovensko.

Obaja sa zhodli na potrebe ochrany vonkajších hraníc Európy. Šutaj Eštok potvrdil, že na hranici s Ukrajinou stúpol počet nelegálnych prekročení. Z hľadiska medzinárodného práva však nie je jednoduché takýchto ľudí vyhostiť. Tvrdí, že nelegálna migrácia poklesla aj nástupom tejto vlády a tiež vďaka spolupráci SR, Maďarska a Srbska. Majerský dodal, že nelegálna migrácia klesla aj vďaka tomu, že EÚ začala o tomto probléme "rozumne uvažovať" aj formou krokov cez systém Frontex.