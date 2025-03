Koalícia je zrejme s migaľovcami dohodnutá: NERIADENÉ strely v parlamente však čakajú na svoju chvíľu, tvrdí expert

Vymenovaním Huliaka koalícia načas stratila väčšinu, odborník je však pokojný. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Rátala koalícia s takou komplikáciou? Vymenovaním Rudolfa Huliaka do funkcie ministra cestovného ruchu a športu totiž vládna väčšina už väčšinou de facto nie je. Ostalo je 75 hlasov, keďže Huliakov náhradník ešte nezložil sľub a na to, aby sa to stalo, potrebujú aspoň 76 hlasov na otvorenie schôdze, kde by Miroslav Radačovský (náhradník za Huliaka, pozn. red.) sľub zložil. Politológ sa tu ale nejakého rizika neobáva a očakáva, že koalícia má so skupinou migaľovcov na tomto dohodu.

K týmto a ďalším témam ohľadom vládnej koalície prehovoril politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík. Ten má pri téme aktuálnej vládnej 75-ky v parlamente chladnú hlavu. "Predpokladám, že sú dohodnutí s ľuďmi okolo pána Migaľa. Ak by opozícia prispela k zablokovaniu parlamentu, nešla by len proti koaličnej väčšine, ale proti celej podstate parlamentnej demokracie na Slovensku. Myslím, že v takýchto prípadoch by sa mala správať opozícia zodpovedne," uviedol Štefačník.

Politológ Radoslav Štefančík. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Radačovský ako veľký risk, no určite nepôjde proti vláde

Väčší odstup má už pri náhradníkovi Rudolfa Huliaka - Miroslavovi Radačovskom. "Veľa toho o ňom nevieme, ale keďže už raz ukončil spoluprácu so stranou, na ktorej kandidátke sa dostal k verejnej funkcii, nemožno vylúčiť, že to urobí znovu. Ale treba mať na pamäti, že pán Radačovský nemá záujem podporovať nejakú inú, povedzme opozičnú alternatívu k Robertovi Ficovi. Nemožno vylúčiť, že sa časom bude chcieť nechať rozmaznávať pozornosťou, ktorá mu bude prináležať, ak sem-tam vyjadrí nejakú svoju nespokojnosť," zdôraznil expert.

(Zdroj: TASR - Ján Krošlák)

Migaľovci na koni

Kým nepríde do parlamentu Radačovský, dá sa povedať, že cena skupiny migaľovcov ešte viac stúpla a môžu si pýtať ešte viac, ako len jedno ministerstvo. "Žiadať môžu, ale oni sú len traja a vládna koalícia bude mať s náhradníkom pána Huliaka väčšinu. Na druhej strane, to isté by potom mohol urobiť pán Michal Bartek z Hlasu alebo pán Ján Kvorka zo Smeru. Zrejme aj oni musia poznať určité hranice, ktoré by už prekročiť nemali," mieni Štefačník.

Voľná stolička s menom Samuel Migaľ počas pracovného kongresu strany HLAS – SD. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Raši musí zvažovať každý krok

Komplikovanejšie to teraz bude mať nádejný kandidát na predsedu parlamentu a ešte stále minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši z Hlasu. Pri súčasnom stave krehkej koaličnej väčšiny nemusí byť isté, že ho do čela Národnej rady zvolia. "Ak má vládna koalícia väčšinu, stále sa môže niekto pomýliť. Stačí si počas hlasovania kýchnuť, byť farboslepý či sa poškrabať a už sa to nemusí podariť," spomenul všetky scenáre Štefančík.

Citlivo sa vníma aj principiálny postoj Samuela Migaľa k prípadnej nepodpore pomoci Ukrajine. "O tejto vládnej koalícii sa na začiatku hovorilo, že rozbehla parný valec veľmi rýchlo a razantne, a preto sú princípy liberálnej demokracie v ohrození. Ak sa budú poslanci okolo pána Migaľa správať ako posledné dni a upozorňovať aj na niektoré veľmi dôležité hodnoty, nemusí to so slovenskou demokraciou skončiť tak zle, ako sa na prvý pohľad zdalo. Takže v tomto prípade treba dúfať, že pán Migaľ a spol. neotočia kvôli teplým miestam či bohatým trafikám," reagoval Štefančík.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško, Facebook/Samuel Migaľ)

Rebeli pod povrchom?

Expert však prízvukuje, že niektorí poslanci by sa viac blamovali, ak by otvorili ústa a ukázali svoj postoj. Reč je o tých, ktorí sa ešte ako rebeli mediálne neprejavili. "Stále ich je však veľa na to, takže nemožno vylúčiť, že ktosi, kto doteraz ticho šúchal nohami pod stolom, začne pociťovať akútny nedostatok mediálnej pozornosti, frustráciu z prázdneho bankového účtu, či jednoducho začne aj on mať chuť, podobne ako Rudo, "dotknúť sa výkonu". V neposlednom rade netreba zabúdať na Andreja Danka. Šéf SNS sa totiž niekedy správa ako neriadená strela a pri takých nikdy nevieme, kde a kedy môžu vybuchnúť," uzavrel Štefačník.