Poslanci okolo Migaľa chcú riešiť regióny, tvrdí Kaliňák: Radi im dáme priestor

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš, ktorých vylúčili z Hlasu-SD, ako aj Ján Ferenčák (Hlas-SD) majú jasnú predstavu o podpore regiónov, v koalícii im radi túto možnosť dajú. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Nekonkretizoval, či už je dohoda, kto obsadí post ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Ministri veria, že vláda bude mať v parlamente väčšinu a podarí sa otvoriť rokovanie NR SR, na ktoré treba účasť aspoň 76 poslancov. Podpredseda Hlasu-SD a minister školstva Tomáš Drucker verí, že schôdza bude na budúci týždeň. Voliť by sa na nej mal predseda NR SR i ďalšie personálne nominácie.

Rokovania s "migaľovcami" pokračujú podľa Kaliňáka vynikajúco. Pripomenul, že Migaľ, Šalitroš i Ferenčák pochádzajú z regiónu a majú jasnú predstavu, ako posilniť investície do regiónov a znižovať regionálne rozdiely. "A k tomu chcú mať nástroje, aby ich mohli presadzovať. Určite im radi dáme priestor ukázať svoju šikovnosť," povedal Kaliňák. Dodal, že cieľom všetkých je plnohodnotné fungovanie parlamentu. "Máte 79 poslancov, ktorí nepretržite vyjadrujú podporu tejto vláde," povedal. Nemyslí si, že v koalícii došli do štádia politického vydierania v snahe udržať väčšinu.

Robert Kaliňák po rokovaní 76. schôdze vlády SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Ak majú zákony prejsť, väčšina musí byť, vo vláde sa spoliehame na to, že väčšina v parlamente bude, lebo inak nemôžeme predkladať ďalšie zákony do parlamentu," povedal po rokovaní vlády podpredseda Hlasu-SD a minister práce Erik Tomáš. Predpokladá, že po vymenovaní Rudolfa Huliaka (nominant Smeru-SD) za ministra cestovného ruchu a športu má vládna koalícia minimálne 76 poslancov. "A zatiaľ čakáme na rokovanie medzi stranou Smer-SD a skupinou poslancov okolo Migaľa," povedal s tým, že Hlas-SD nekomunikuje s "migaľovcami". "Žiaden z týchto poslancov neoznámil odchod do opozície," povedal s tým, že vláda má stále potenciál 79 poslancov, len sa treba dohodnúť.

Na otvorenie schôdze treba 76 poslancov

Hoci na otvorenie schôdze treba 76 poslancov, Tomáš verí, že náhradník za Huliaka Miroslav Radačovský si bude môcť prevziať svoj poslanecký mandát. Predpokladá, že žiaden z poslancov, ktorí podporujú koalíciu, by nechcel znemožniť vykonávať inému poslancovi svoj mandát. "Ak títo poslanci, ktorí teraz rebelujú, hovoria o slobodnom výkone mandátu poslanca, hádam nezabránia tomu, aby si niekto riadne prebral mandát a vykonával svoju prácu v parlamente," povedal o skupine "migaľovcov".

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Kaliňák nespochybňuje nomináciu Huliaka na ministerský post, nechce túto nomináciu napádať. Historicky bolo podľa neho obrovské množstvo ministrov, ktorí viedli a vedú rezort predovšetkým politicky. Nemá obavy o jeho prácu.