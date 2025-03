Huliak sa nemusí obávať, potvrdil Danko: SNS bude novému ministrovi k dispozícii

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Ja sa dokážem po tých rokoch v politike, a som v nej 20 rokov, odosobniť," uviedol. Podpredseda parlamentu zároveň zdôraznil, že predošlý minister rezortu cestovného ruchu a športu Dušan Keketi urobil na svojej pozícii veľa. Keketiho sa zastal v súvislosti s jeho nomináciou na post viceguvernéra Národnej banky Slovenska.

VIDEO

Andrej Danko o aktuálnej situácii v politike (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V súvislosti s koaličnou krízou je podľa neho dôležité, že ani jeden zo 79 poslancov sa nevyjadril, že by predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) nedôveroval. Aktuálny počet koaličných poslancov 75 podľa neho nie je problém a je to len "technikália". Ako dodal, náhradník za Rudolfa Huliaka Miroslav Radačovský je podľa neho s koalíciou. Danko s ním mal podľa svojich slov telefonovať.

Strana vo všetkom vyšla premiérovi v ústrety

Zdôraznil tiež, že za SNS urobili všetko, čo sa dalo. Strana vo všetkom vyšla premiérovi v ústrety. Teraz by malo byť na Ficovi, aby sa dohodol s poslancami okolo Samuela Migaľa (nezaradený). Danko avizoval, že SNS bude iniciovať zmenu volebnej legislatívy. Strany, ktoré sa po voľbách dostanú do parlamentu, by podľa neho mali mať vyšší vplyv nad svojimi poslancami. Rudolfa Huliaka vymenoval v stredu do pozície ministra cestovného ruchu a športu na návrh predsedu vlády Roberta Fica prezident Peter Pellegrini.