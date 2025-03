Opozičné PS navrhuje zrušiť transakčnú daň, chce k téme mimoriadnu schôdzu parlamentu

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Nová daň z finančných transakcií, ktorú majú začať platiť podnikatelia od apríla, je škodlivá a nemala by sa nikdy uplatňovať. Presvedčené je o tom opozičné Progresívne Slovensko (PS). Do parlamentu preto jeho poslanci predložili návrh zákona, ktorý by túto daň zrušil. Zároveň v stredu podali aj návrh na mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR k tejto téme, ktorá by mala byť zvolaná do siedmich dní.