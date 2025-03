SaS zásadne odmieta vyššie dane z nehnuteľností, ako žiada Združenie miest a obcí Slovenska

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS zásadne odmieta avizované vyššie dane z nehnuteľností, ako to požaduje v ďalšom kole konsolidácie Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Uviedli to vo štvrtok na brífingu pred Ministerstvom financií (MF) SR predstavitelia SaS Branislav Gröhling a Marián Viskupič. Štát by podľa nich mal okrem iného šetriť na svojich výdavkoch, na vlastnej prevádzke štátu.