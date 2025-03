Progresívne Slovensko vyzýva ministrov: Chcú vytvorenie skupiny, ktorá by riešila násilie na ženách

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vyzýva ministrov rôznych rezortov na vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá by sa systémovo a komplexne zaoberala násilím na ženách. Zároveň vyzýva ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby nečakal na termín, ktorý má Slovensko na to, aby transponovalo smernicu Európskej únie o násilí na ženách, ale konal ihneď. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovali poslankyne Národnej rady (NR) SR Beáta Jurík a Simona Petrík (obe PS).

"V NR SR máme už od novembra predložený návrh zákona o pomoci ženám zažívajúcim násilie. Koalícia ho odmietla zaradiť na decembrovú schôdzu. Teraz majú 3,5-mesačné voľno, počas ktorého zomreli v Chorvátskom Grobe, v Spišskej Starej Vsi a v Bratislave už štyri ženy len preto, že boli ženy," upozornila Beáta Jurík s tým, že ďalšie ženy denne zažívajú domáce násilie či iné formy násilia.

Okrem toho apelovala na zavedenie medikamentóznej formy interrupcie či prijatie návrhu novely zákona o prevencii rakoviny prsníka. Poukázala aj na "menštruačnú chudobu". Mnohé ženy podľa nej čelia dileme zabezpečenia menštruačných potrieb, aby mohli ísť do školy či práce.

Ďalšie oblasti súvisiace so ženami

Petrík spomenula aj ďalšie oblasti súvisiace so ženami, ktoré je podľa nej potrebné riešiť. Opätovne žiada zavedenie nároku na vdovský dôchodok pre bezdetné vdovy, transparentnosť v odmeňovaní cez povinné zverejňovanie platov mužov a žien či férové odvody do dôchodku pre ženy podľa ich predošlého príjmu. "Množstvo žien zarába pred otehotnením vyššiu sumu, ale pokiaľ idú na rodičovskú dovolenku, ráta sa im do odvodov iba priemerná mzda," doplnila poslankyňa.