Prioritou pre opozičné Progresívne Slovensko je zrušenie transakčnej dane

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS chce urobiť všetko pre to, aby mohla byť zrušená transakčná daň. Vo štvrtok to uviedol predseda PS Michal Šimečka. Reagoval tak na výzvu hnutia Slovensko, aby PS stiahlo návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR k transakčnej dani a zabránilo tak koalícii zabezpečiť si väčšinu v parlamente.

"Chceme urobiť všetko pre to, aby bola transakčná daň zrušená," zdôraznil Šimečka, argumentujúc škodlivým dosahom novej dane na slovenskú ekonomiku i podnikateľské prostredie. "Naša argumentácia je, že to nie je ten istý návrh, o akom bolo v decembri hlasované a máme aj na to precedensy, aby sa o tomto návrhu mohlo hlasovať," dodal. Je podľa neho na Národnej rade, akú prax zvolí, či poprie predchádzajúce precedensy. "A to sa týka aj nástupu prípadného náhradníka, podľa toho sa zariadime," dodal Šimečka.

Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci dodal, že podľa neho súčasný výklad pravidiel neumožňuje v prípade takejto schôdze zaradenie zloženia sľubu. "Ak bude Národná rada meniť precedensy, tak my si to vyhodnotíme a podnikneme kroky," dodal. Hnutie Slovensko vyzýva Progresívne Slovensko (PS), aby ešte vo štvrtok stiahlo návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k transakčnej dani. Riskuje, že počas schôdze zloží sľub náhradník za Rudolfa Huliaka Miroslav Radačovský a koalícia si tak zabezpečí väčšinu.