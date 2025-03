Kaliňákov rezort spresnil dodanie zvyšných stíhačiek: TOTO sú dôležité termíny, zbrzdiť to môže ale jeden faktor!

Kaliňákov rezort prezradil, ako to bude s dodávkou stíhačiek F-16. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/Pavel Neubauer)

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo tretia nová stíhačka F-16 pristála na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách. Koncom decembra tak išlo o ďalšiu dodávku z celkovo 14 objednaných strojov F-16 Block 70. Ministerstvo obrany, ktoré vedie Robert Kaliňák (Smer-SSD), sa teraz rozhodlo spresniť termíny, kedy by mali doraziť ďalšie bojové lietadlá, no oneskoriť dodávku môže aj faktor, ktorý ľudia nevedia ovplyvniť.