Koaličná kríza na vrchole: Huliak rokoval s Pellegrinim, z Očovej sa mu vraj bude odchádzať ťažko!

Huliak sa stretáva s prezidentom Pellegrinim. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

VIDEO Rudolf Huliak popisuje priebeh stretnutia s Petrom Pellegrinim:

Huliak ocenil stretnutie s hlavou štátu a podľa vlastných slov sa mu bude ťažko odchádzať z Očovej (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Rudolf Huliak rokoval v Prezidentskom paláci s Petrom Pellegrinim,

rozhovor bol vraj plodný a nebol poznačený nijakou kontroverziou,

Národná koalícia prejde programovou obmenou, čím sa zrejme bude narážať aj na jej postoj k výstupeniu z EÚ a NATO,

vyjadril sa v tom duchu, že mu bude ako starostovi Očovej "ťažko odchádzať" z úradu,

zvyšná trojica Národnej koalície (Malatinec, Ševčík, Ľupták) ostáva v parlamente,

podľa Huliaka predčasné voľby nebudú a deklarovali stabilitu minimálne 76 hlasov,

Huliak bude zrejme vystupovať ako nominant Smeru-SSD, keďže ministerstvo politicky prislúcha tejto strane, do klubu Smeru sa však poslanci Národnej koalície vstúpiť nechystajú.

Aktualizované 12:48 - Stanovisko Prezidentského paláca

K dnešnému rokovaniu sa už oficiálne vyjadril aj samotný palác. "Prezident SR Peter Pellegrini dnes prijal v Prezidentskom paláci poslanca Národnej rady SR a nominanta strany Smer – sociálna demokracia na post ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka, aby sa oboznámil s jeho predstavou o prípadnom vedení tohto rezortu," uviedol Prezidentský palác.

Rudolf Huliak na stretnutí s prezidentom Petrom Pellegrinim (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

nebudú presadzovať žiadne zahraničnopolitické priority

rozpore s národnoštátnym záujmom Slovenskej republiky

Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.

Poslanec Huliak podľa záverov tlačového oddelenia prezidenta prezentoval a odovzdal prezidentovi svoje priority. Okrem všeobecných otázok sa hlava štátu osobitne zaujímala o zahraničnopolitické postoje potenciálneho ministra i jeho politickej strany Národná koalícia. Pán prezident bol ubezpečený, že Rudolf Huliak ani Národná koalícia, ktoré by boli vna členstve vuzavrel palác.

Aktualizované 11:43

Podľa Huliaka všetci traja zostávajúci poslanci Národnej koalície ostávajú na svojich miestach v parlamente. Ide o Romana Malatinca, Ivana Ševčíka a Pavla Ľuptáka. Doplnil, že terajší štátny tajomník na rezorte športu Ján Krišanda (SNS) sa podľa jeho domnienok vzdal poslaneckého mandátu, a tak sa na konci dňa zrejme do parlamentu nevráti a bude ním ďalší náhradník. Huliak vylúčil, že by vstupili do klubu Smeru-SSD, pôjde vraj len o podpísanie memoranda o spolupráci, no napriek tomu bude nominantom Smeru, keďže toto ministerstvo politicky prislúcha najsilnejšej vládnej strane.

Aktualizované 11:37

"Myslím si, že pán prezident potreboval vyjasniť moje ciele, ktoré na tom ministerstve mám a ďalšie otázky sme si zodpovedali k obojstrannej spokojnosti," vyhlásil po stretnutí Huliak. Prezidentovi podľa vlastných slov doniesol víziu financovania viacerých športov na Slovensku. "Myslím si, že teraz je to na ňom, debata bola plodná, neprišli sme k žiadnym kontroverzným otázkam a témam. Z Očovej sa mi bude odchádzať veľmi ťažko, ale myslím si, že to mám zabezpečené," doplnil Huliak, čim akoby implikoval, že k jeho vymenovaniu pravdepodobne dôjde. Huliak tiež tvrdí, že má dosť manažérskych skúseností na to, aby viedol športový rezort.

Rudolf Huliak na stretnutí s prezidentom Petrom Pellegrinim (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Aktualizované 11:15

Opozícia aj cez svojho predstaviteľa z radov SaS Branislava Gröhlinga otvorene kritizuje možné vymenovanie Huliaka za ministra. "Huliak kandidoval s programom vystúpiť z EÚ a NATO. Hlas to zúfalo (a neúspešne) hrá na proeurópsku stranu. Smer už ani nevie kde je sever. Raz poslanec Gašpar a premiér Fico pripustia odchod z EÚ a NATO. Potom v panike opakujú, že nechcú z EÚ a NATO vystúpiť. Lebo nechcú prísť o eurofondy na pochybné projekty. Proste bordel," popísal stav vo vládnej koalícii šéf liberálov.

Rudolf Huliak bude ministrom športu. Táto nominácia dokazuje dve veci. Po prvé: Ficovu vládu zaujímajú len ich posty a... Posted by Branislav Gröhling on Monday, March 3, 2025

Aktualizované 10:56

Huliak dopoludnia dorazil do prezidentského paláca. Po rozhovore s hlavou štátu prezident zváži, či ho vymenuje do funkcie ministra cestovného ruchu a športu. Huliak v takom prípade nahradí Dušana Keketiho vo funkcii.

Rudolf Huliak sa s v paláci stretol s hlavou štátu Petrom Pellegrinim (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Po správe dňa si to premiér nasmeroval do paláca

Fico chcel už 17. februára predložiť prezidentovi konkrétne návrhy na personálne zmeny vo vláde, ak nedôjde k dohode vnútri strán Hlas-SD a SNS. Teraz však došlo k úprave koaličnej dohody, podľa ktorej prišli Hlas-SD aj SNS o jedno ministerstvo, čo Fico označil za správu dňa. Pellegrini od neho chcel na oplátku 76 podpisov poslancov, ktoré budú zaručovať formálnu väčšinu v parlamente.

Fico prezidentovi túto listinu zrejme už priniesol, no teraz nastáva otázka personálnych obsadení postov na športovom rezorte a ministerstve MIRRI. Práve strane Smer-SSD budú tieto dva rezorty politicky patriť. Rudolf Huliak sa zrejme po vzájomných dohodách už veľmi pravdepodobne stane ministrom cestovného ruchu a športu, čo sa stretlo s veľkým nepochopením v opozícii.

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pre vymenovaním ešte prišla na rad diskusia

Termín ústavného aktu odvolania a vymenovania ministra nateraz stanovený nebol. O ďalšom postupe bude kancelária prezidenta SR informovať v najbližších dňoch. Na ten zrejme príde až po pondelňajšom vzájomnom rozhovore Huliaka a Pellegriniho z 3. marca 2025.

Prezidentský palác (Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo)

Počet vládu podporujúcich poslancov podľa Šutaja Eštoka narástol na 77

Koalícia má v súčasnosti de iure podporu 77 poslancov Národnej rady (NR) SR. Vyhlásil to líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok v reakcii na deklaráciu o podpore vlády zo strany štyroch poslancov okolo Rudolfa Huliaka (nezaradený). Šutaj Eštok zároveň oznámil, že rešpektuje nomináciu Huliaka na post ministra cestovného ruchu a športu. Bol by tiež rád, ak by sa na budúci týždeň poslanci venovali voľbe nového predsedu NR SR.

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

"Dnes máme de iure 77-člennú väčšinu v parlamente. Myslím si, že to zohľadňuje to, čo aj predseda vlády ohlásil a rovnako to reaguje na snahu troch predstaviteľov politických strán - predsedu Smeru-SSD Roberta Fica, predsedu SNS Andreja Danka a mňa ako predsedu Hlasu - na to, aby sme zastabilizovali situáciu v rámci vládnej koalície, aby sme sa prestali venovať samým sebe, a aby sme opäť začali pracovať pre ľudí," povedal.

Opozícia bije na poplach

Nominácia Rudolfa Huliaka na post ministra cestovného ruchu a športu iba dokazuje, že tento rezort je len "trafikou, ktorá má umožniť kupčenie s hlasmi v prípade hrozby rozpadu koalície".

Podpredsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Števulová zdôraznila, že Huliakova nominácia nie je len popretím ambície podporovať šport a odborne riadiť ministerstvo, ale je celkovo krokom proti budúcnosti Slovenska. "Človek s hulvátskymi vyjadreniami ako Rudolf Huliak by vôbec nemal mať miesto v slušnej spoločnosti, nieto ešte prístup k ministerskému postu," upozornila.

Zuzana Števulová a Lucia Plaváková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Aký je to signál pre mladých ľudí a ich budúcnosť na Slovensku, ak má byť krajina spravovaná človekom, ktorý okrem nenávistných vyjadrení, polarizujúcich spoločnosť, inklinuje aj ku konšpiráciám," dodala. Koaličná kríza podľa nej v žiadnom prípade vyriešená nie je.